Vladimir Putin je razkril, kako grobo so ga Američani v Ukrajini potegnili za nos.

V dolgem televizijskem pogovoru je ruski predsednik Vladimir Putin pohvalil ameriškega kolega Donalda Trumpa, hkrati pa izrazil razočaranje nad ameriškim političnim sistemom, ki javno razgalja neučinkovitost in razžira samega sebe.

Le dober teden pred ruskimi predsedniškimi volitvami, na katerih bo po napovedih že v prvem krogu ponovno zmagal sedanji predsednik države Vladimir Putin, je ruska državna televizija prikazala enoinpolurni intervju »Svetovna ureditev 2018«, v katerem je voditelj Ruske federacije govoril zlasti o dogajanju na mednarodnem ­prizorišču.

Novinarju Vladimirju Solovjovu je Putin na začetku pogovora priznal, da so v njegovem moštvu, ki določa zunanjo politiko Rusije, tako »jastrebi« kot »golobice«, a ko po diskusijah sprejmejo dokončno odločitev, on prevzame vlogo glavnega izvajalca, ostali pa zvesto sledijo dogovorjenemu. Po njegovih besedah so njihova mnenja pogosto različna, včasih, kakor je bilo takrat, ko se je dogajala »krimska pomlad«, pa da je bila med njimi popolna enotnost.