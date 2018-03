Ponižani minister  in diplomatski jastreb

New York - Ameriški predsednik Donald Trump je po twitterju napovedal nove kadrovske menjave: zunanjega ministra Rexa Tillersona bo nadomestil Mike Pompeo, dosedanji vodja Cie, vodenje obveščevalne službe pa prevzema Pompeova namestnica Gina Haspel. Zamenjal je tudi Tillersonovega namestnika, državnega podsekretarja Steva Goldsteina.

Javna skrivnost v Washingtonu je bila, da je Rex Tillerson zunanji minister v odhajanju in da se njegovo vodenje State Departmenta končuje. A je Donaldu Trumpu danes kljub temu uspelo z njegovo odpustitvijo presenetiti vse, vključno z ministrom.

Po poluradni razlagi iz Bele hiše so zunanjega ministra, ki je bil sredi turneje po Afriki, o nameravani zamenjavi obvestili v petek, zato je Tillerson predčasno odpotoval domov. Predsednik je nato tvitnil, da bo dosedanji direktor obveščevalne agencije Cia Mike Pompeo poslej prvi diplomat, njegovo mesto pa naj bi zasedla namestnica Gina Haspel. Toda uradna razlaga se je raztopila ob sporočilu Steva Goldsteina, visokega uradnika na zunanjem ministrstvu, da »minister ni govoril s predsednikom in ne pozna razlogov [za odpustitev] ... je pa nameraval ostati zaradi pomembnega napredka na področju državne varnosti«. Goldsteina so seveda nemudoma odpustili.



Vidno prizadet in ponižan minister je danes dejal, da je predal posle namestniku Johnu Sullivanu in da bo uradno odšel konec meseca, s predsednikom pa naj bi govoril nekaj ur po tem, ko ga je ta odpustil na twitterju. To je bilo edinkrat, da je omenil Trumpa v poslovilnem govoru, s počenim glasom se je zahvalil skoraj vsakemu Američanu razen njemu. Očitno je bilo, zakaj ni nikoli zanikal poročanja medijev, da je lani na sestanku s svetovalci za nacionalno varnost Trumpa označil za bebca, ampak se je vedno izognil z besedami, da se ne bo ubadal z »malenkostnimi obtožbami«.



Rex Tillerson (na fotografiji) se s Trumpom velikokrat ni strinjal. Foto: Carolyn Kaster/AP

Ruski razlog

Po neuradni različici dogajanja je Tillersona poklical v Afriko vodja osebja v Beli hiši John Kelly in mu naročil, naj se čim prej vrne, saj naj bi predsednik resno razmišljal o njegovi zamenjavi, in da ga tokrat ne more pregovoriti, naj si premisli. Toda tudi v Beli hiši so bili osupli ob današnji nenadni predsednikovi odločitvi, saj so se še v ponedeljek posmehovali vprašanju o razkolu z zunanjim ministrom. To je porodilo domneve o razlogih za tako nenadno odločitev. David Frum iz časnika Atlantic je opozoril, da je Tillerson v ponedeljek odločno podprl britansko premierko Thereso May in dejal, da je napad z bojnim strupom agresivno dejanje, ki »očitno izvira iz Rusije«.

Naslednje jutro je bil minister odpuščen, predsednik, ki nikoli ne kaže zadržanosti pri iskanju morebitnih krivcev, pa je danes previdno dejal, da »bodo Rusijo ali kdorkoli bi lahko bil kriv, obsodili, ko bomo imeli jasna dejstva«. Tillerson in obrambni minister Jim Mattis sta veljala za »odrasla v sobi«, s Kellyjem naj bi krotili Trumpove navdihe in ga poskušali usmerjati k racionalnim odločitvam. Odpuščeni minister je danes poudarjal sodelovanje s Pentagonom pri skrbi za varnost ZDA, kar bi lahko razumeli tudi kot spodbudo Mattisu, naj vztraja.



Razkroj ministrstva



Trump je bil lani ob imenovanju Teksačana zelo ponosen, prihod direktorja Exxon Mobila, največjega naftnega podjetja na svetu, naj bi dokazoval, da v vlado res privablja »najboljše ljudi na svetu«. Toda poslovnež brez političnih izkušenj nikoli ni sprejel podrejenega položaja, nesoglasja med njima so bila kmalu očitna. Trump je na twitterju včasih zanikal stališča svojega ministra, njegov zet Jared Kushner pa je prevzemal pomembne zunanjepolitične naloge in veljal za ministra v senci. Ugibanja o »rexitu« so bila stalnica zadnjih mesecev.



Direktor Cie Mike Pompeo. Foto: Leah Mills/Reuters

Po drugi strani ameriška diplomacija ne bo objokovala Tillersonovega odhoda, saj je bil nenehno deležen kritik, da je dovolil, če že ne pomagal, razgraditi diplomatsko mrežo. Ministrstvo je ostalo brez stotine uslužbencev, na čelu z več deset izkušenimi diplomati, dosedanji minister pa je sam predlagal tako radikalno krčenje proračuna za diplomacijo, da so javno protestirali celo nekateri republikanci. Ene izmed najpomembnejših državnih institucij ni reorganiziral, pač pa oklestil, kot je dejal Max Bergmann, uradnik na State Departmentu v času predsednika Baracka Obame.

Sporna naslednika

Vprašanje je, kaj bo pomenil prihod naslednika Mika Pompea, še enega politika brez diplomatskih izkušenj. Velja za strankinega zvestega vojaka, leta 2010 je bil izvoljen v kongres kot del konservativnega čajankarskega vala, hkrati naj bi bil v zelo dobrih odnosih s predsednikom. V tem času je podprl nekaj stališč, ki se niso skladala s Trumpovim razmišljanjem, predvsem trditev obveščevalcev, da je Rusija dejavno posegla v ameriške volitve. Toda hkrati je navdušeno podprl Trumpovo politiko, skupaj z načelom Najprej Amerika, in velja za zunanjepolitičnega jastreba. To med drugim zelo verjetno pomeni, da se bo maja zamajal jedrski sporazum z Iranom.



Veliko pozornosti zbuja tudi predlog, da bi Pompea nasledila namestnica Gina Haspel. V času predsednika Baracka Obame naj bi jo odstranili s položaja vodje tajnih programov, saj je bila vključena v ene največjih zlorab, ko je agencija v času predsednika Georgea Busha mlajšega mučila zajete domnevne teroriste. Med drugim je vodila tajni zapor Cie na Tajskem, kjer so izvajali mučenja. Poleg tega naj bi imela pomembno vlogo pri uničenju posnetkov o zasliševanju, čeprav je v poznejši preiskavi niso obtožili prikrivanja dokazov.