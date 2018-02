Potres na Tajvanu: Iskalna akcija preživelih se nadaljuje

Ka. M., STA

Tajpej – Po silovitem potresu, ki je včeraj prizadel Tajvan, se danes nadaljuje iskanje preživelih. Po zadnjih podatkih je v obalnem mestu Hualien na vzhodu otoka, kjer so potres najbolj občutili, umrlo šest ljudi. Skupno je ranjenih 225 ljudi, 76 je še vedno pogrešanih, poroča tiskovna agencija AP.

Danes se je oglasila tudi tajvanska predsednica Tsai Ing-wen, ki je prebivalcem zagotovila, da bodo reševalne službe neumorno iskale pogrešane in iz ruševin reševale ujete ljudi.

Zaradi potresa je več kot 1800 gospodinjstev ostalo brez elektrike, več kot 40.000 pa brez vode. Skoraj 800 ljudi se je zateklo v začasna zavetišča, so sporočile tajvanske pristojne službe. Dodale so, da je bilo v potresu uničenih več cest, mostov in tudi stavb.



Več sto ljudi se na svoje domove ali v hotele ne more vrniti, saj so stavbe poškodovane. Foto: Yang Jen Fu/AFP

Žarišče potresa z močjo 6,4 je bilo 18,3 kilometra severno od Hualiena na globini desetih kilometrov, je sporočila tajvanska seizmološka agencija. Potres so zaznali včeraj ob 23.50 po lokalnem času, čutili pa so ga po celotnem Tajvanu, tudi v prestolnici Tajpej, ki je od Hualiena oddaljena približno 160 kilometrov. Iz Tajvana, ki se sicer nahaja na potresnem območju, poročajo tudi o več popotresnih sunkih.

Kot piše britanski, se je včerajšnji potres zgodil natanko dve leti po potresu z žariščem blizu mesta Tajnan, ki je zahteval najmanj sto življenj. V zadnjih dveh desetletjih je največ ljudi umrlo v potresu leta 1999, in sicer več kot 2000.