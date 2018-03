V Sibiriji v nakupovalnem centru umrlo več kot 50 ljudi

Š. J., STA

Moskva – V nedeljskem požaru v nakupovalnem središču v ruskem mestu Kemerovo v Sibiriji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 53 ljudi, med njimi najmanj devet otrok, ranjenih je 36 ljudi, so sporočili ruski pristojni organi. Pogrešajo še 16 ljudi, a je le malo verjetno, da bi še našli preživele, poročajo ruske tiskovne agencije.

Kot so povedali predstavniki ruskega ministrstva za izredne razmere, so doslej našli trupla 53 ljudi. Identificirali so jih 19, pogrešajo pa še 16 ljudi, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Požar so po 17 urah omejili, a v delih nakupovalnega središča še tli. Povedali so še, da sta se dve od treh kinodvoran s četrtega nadstropja zrušili v tretje.

Požar v nakupovalnem središču Zimnja višnja (Zimska češnja) v središču Kemerova je izbruhnil v nedeljo okoli 17. ure po lokalnem času prav na četrtem, sicer najvišjem nadstropju poslopja in zajel območje okoli 1500 kvadratnih metrov. V četrtem nadstropju so zabaviščni center za otroke in kinodvorane.

Na videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je mogoče videti ljudi, ki skačejo skozi okna, da bi zbežali pred ognjenimi zublji, poroča britanski BBC.

Vzrok požara še ni znan in pristojni so sprožili preiskavo. Zaradi zaslišanja so pridržali štiri ljudi, med njimi tudi vodjo podjetja, ki upravlja nakupovalno središče, ter lastnika.

Namestnik guvernerja regije Kemerovo Vladimir Černov je sicer dejal, da je ogenj izbruhnil v zabaviščnem centru za otroke, kjer je trampolin iz penaste gume. Po prvih ocenah domnevajo da kak otrok najbrž imel vžigalnik, poroča ruska tiskovna agencija Interfax. Dodal je, da alarm ni deloval in da so bila vrata v kinodvorane zaprta.

Okoli 20 ljudi so rešili iz ognjenih zubljev, sto pa so jih evakuirali.

Nakupovalno središče, ki se razteza na 23.000 kvadratnih metrih, so odprli leta 2013, ob trgovinah in kinodvoranah pa so v njem tudi restavracije, kegljišče, otroški center in manjši živalski vrt.