Požara v New Yorku in Mumbaju skupno zahtevala več kot 20 življenj

Ka. M., STA

New York – V požaru v stanovanjski zgradbi v newyorški četrti Bronx je v četrtek zvečer umrlo najmanj 12 ljudi, štirje so v kritičnem stanju. Med žrtvami je tudi enoletni otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zakaj je zagorelo v petnadstropnem opečnatem objektu z več kot 20 stanovanji, še ni znano.

Po navedbah gasilcev je požar izbruhnil v pritličju in se hitro razširil v višja nadstropja. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 160 gasilcev.

Newyorški župan Bill de Blasio je dejal, da gre za požar z največ smrtnimi žrtvami v zadnjih 25 letih. »Smo na prizorišču nepopisne tragedije,« je komentiral na pogorišču.

Pri gašenju požaara v New Yorku je sodelovalo 160 gasilcev. Foto: Reuters

O uničujočem požaru poročajo tudi iz Mumbaja

V indijskem Mumbaju je zagorelo v priljubljeni restavraciji kompleksa Kamala Mills, poznanega po trgovinah, restavracijah in hotelih. V požaru je izgubilo življenje najmanj 15 ljudi, med njimi 11 mladih žensk, ki so praznovale rojstni dan.

Restavracija se nahaja v zgornjem nadstropju poslopja, kjer ima, med drugim, svoja uredništva tudi več medijev. Iz restavracije se je ogenj hitro razširil še v dva sosednja bara. Kot poročajo tuji mediji, je bila v pol ure v plamenih cela stavba.

Pogorela restavracija. Foto: Indranil Mukherjee/AFP

Lokalni mediji poročajo, da številni niso mogli zapustiti restavracije, ker se je zrušil viseči strop. »Prišlo je do stampeda, nekdo me je porinil,« je na twitterju zapisala Sulbha Arora, ki je bila v času požara v stavbi. »Ljudje so tekli čez mene, medtem ko se je strop v ognju zrušil,« je še zapisala.

Policija je odprla preiskavo, v okviru katere preiskujejo lastnike restavracije.