Poziv Rusiji k polnemu sodelovanju v mednarodni preiskavi

Mesec dni po poskusu atentata­ na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala, v katerem je bil uporabljen živčni­ strup, je dokaze o domnevni­ ruski vpletenosti obravnavala­ še organizacija, zadolžena za uveljavljanje konvencije o prepovedi kemičnega orožja.



Med izrednim zasedanjem izvršnega sveta Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so predstavniki Rusije in Združenega kraljestva članicam mednarodnega vladnega telesa predstavili nasprotujoče si interpretacije ozadja napada v Salisburyju. Zasedanje, ki je potekalo za zaprtimi vrati, je sklicala Ruska federacija, med drugim zato, da bi opozorila na domnevne proceduralne napake v britanski preiskavi poskusa umora Sergeja Skripala, v katerega je bila po navedbah britanskih oblasti najverjetneje vpletena ruska država, in sprožila razpravo o verodostojnosti mednarodne preiskave.

Ruska diplomatska ofenziva se vsaj na prvi pogled ni izšla. Ruski predstavniki so pred glasovanjem o skupni izjavi zatrjevali, da jih podpira 14 članic izvršnega sveta. Predlog izjave, v kateri je Rusija izrazila pripravljenost, da skupaj z Združenim kraljestvom opravi vzporedno preiskavo napada, je na koncu podprlo zgolj šest od 41 držav, proti jih je glasovalo 15, 17 pa se jih je vzdržalo, poroča Reuters. Moskva kljub temu ne namerava obupati: za jutri je napovedala sklic izrednega zasedanja varnostnega sveta OZN na temo napada v Salisburyju, ki bo priložnost za nov verbalni spopad z Zahodom.

»Perverzen« ruski predlog

Ruski stalni predstavnik v OPCW Aleksander Šulgin je v zadnjih dneh opozoril, da Moskva ne bo priznala rezultatov neodvisne preiskave, če v tej ne bo smela sodelovati. »Prepričani smo, da mora biti ta problem rešen v mednarodnopravnem okviru,« je danes na twitterju zapisalo rusko veleposlaništvo v Haagu. Toda predlog Rusije po navedbah zahodnih diplomatov ni bil skladen z določili konvencije o prepovedi kemičnega orožja. Britanska stran je idejo o skupni britansko-ruski preiskavi zavrnila kot »perverzno«, Rusijo pa obtožila odvračanja pozornosti in širjenja dezinformacij »z namenom izogibanja vprašanjem, na katera morajo ruske oblasti ­odgovoriti«.



»Ne bomo privolili v rusko zahtevo po skupni preiskavi. Konvencija o prepovedi kemičnega orožja ne zahteva, da bi žrtev [napada] sodelovala z verjetnim napadalcem,« je dejal John Foggo, začasni predstavnik Združenega kraljestva v OPCW.



Idejo so po poročanju Reutersa med zasedanjem izvršnega sveta OPCW zavrnili tudi predstavniki Evropske unije, ki so pozvali Rusijo k sodelovanju v preiskavi mednarodne organizacije. »Ključno je, da Rusija odgovori na legitimna vprašanja britanske vlade, začne sodelovati s sekretariatom OPCW in ponudi polno ter celovito obrazložitev,« so dejali. Namesto sodelovanja z organizacijo je Rusija po besedah predstavnikov Unije ravnala »nedopustno«, s tem ko je proizvedla »poplavo insinuacij, usmerjenih proti državam članicam EU«. Unija je danes potrdila, da popolnoma zaupa britanski preiskavi napada in da ob odsotnosti drugačne razlage še vedno verjame, da je bila Rusija odgovorna zanj.



Nepotrjen izvor strupa



Rezultati neodvisne analize vzorcev živčnega strupa bodo predvidoma znani v tednu ali dveh. Vprašanje je, ali bo iz njih mogoče razbrati kaj več kot to, kar so v analizah ugotovili britanski strokovnjaki za kemično orožje. Dan pred zasedanjem izvršnega sveta OPCW je Gary Aitkenhead, vodja britanskega raziskovalnega laboratorija Porton Down, dejal, da je analiza vzorcev potrdila, da strup, ki sta mu podlegla Skripal in njegova hči Julija, spada v družino živčnih strupov, ki so bili razviti v Sovjetski zvezi in nosijo ime novičok. V nasprotju s pričakovanji pa priznal, da strokovnjaki niso mogli potrditi natančnega izvora strupa.



Aitkenheadove izjave so zbudile dvom o tem, kako je britanska vlada lahko prepričana, da je za napadom stala Rusija. V Kremlju so jih interpretirali kot dokaz, da so obtožbe na račun Rusije »delo britanskih in ameriških obveščevalnih služb«. V Downing Streetu so medtem vztrajali, da je vlada vseskozi poudarjala, da do ugotovitve o vpletenosti Rusije ni prišla zgolj na podlagi rezultatov analize vzorcev strupa, ampak tudi obveščevalnih in drugih podatkov.



Nekateri strokovnjaki za kemično orožje so izrazili prepričanje, da bi morala britanska vlada objaviti več podatkov o tem, kako je prišla do ugotovitev, in tako pomiriti dvome o legitimnosti njenih ­obtožb Rusije.