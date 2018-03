Preiskava usodne nesreče Teslinega električnega avtomobila

Šp. B., STA

Washington - Do nesreče je prišlo prejšnji teden v Kaliforniji, po objavi novice pa so delnice Tesle na newyorški borzi potonile, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kalifornijska policija je v torek razkrila, da je v petek neki 38-letni moški umrl, potem ko je njegova tesla model x iz leta 2017 trčila v obcestno ograjo nedaleč od Mountain Viewa. Vozilo je zagorelo, nato pa sta vanj trčili še dve drugi vozili.

Delnice Tesle so v torek potonile za več kot osem odstotkov, za približno toliko pa se znižujejo tudi ob začetku današnjega trgovanja. Ameriški odbor za varnost v cestnem prometu je sporočil, da so se primera lotili preiskovalci. Ni še jasno, ali je bil v času nesreče aktiven sistem za avtomatični nadzor nad vozilom. V Tesli so povedali, da sodelujejo s preiskovalci in da so zaradi nesreče »globoko užaloščeni«. Januarja lani se je podobna preiskava za Teslo že zaključila uspešno, saj je zaključek pokazal, da za smrtonosno nesrečo tesle na avtopilotu leta 2016 ni bila kriva z varnostjo povezana okvara.

Do nesreče Teslinega vozila je prišlo v istem tednu, ko je samovozeče Uberjevo vozilo v Arizoni do smrti povozilo peško. Podjetje je zato ustavilo program samovozečih avtomobilov. V torek je sicer Moody's tudi znižal bonitetno oceno Tesle z B3 na B2. Kot razlog je navedel počasno proizvodnjo modela 3 ter likvidnostne pritiske.