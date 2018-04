Preiskovalci FBI obiskali dolgoletnega Trumpovega odvetnika

Zasegli so več dokumentov, med drugim tudi takšne, ki so se nanašali na plačila pornozvezdnici, znani pod imenom Stormy Daniels.

Ba. Pa., STA

Washington/New York – FBI je opravil hišno preiskavo pri Michaelu Cohenu, dolgoletnem osebnem odvetniku ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriški mediji poročajo, da so zasegli več dokumentov, med drugim takšne, ki so se nanašali na plačila pornozvezdnici, znani pod imenom Stormy Daniels. Trump je preiskave označil za sramotne in »napad na državo«.



Preiskovalci zveznega preiskovalnega urada so zasegli tudi zasebno komunikacijo med Cohenom in njegovimi strankami, je za New York Times dejal Cohenov odvetnik Stephen Ryan, ki je preiskavo označil za popolnoma nepotrebno in neprimerno. Nalog za preiskavo naj bi bil izdan po priporočilu posebnega svetovalca v preiskavi ruskega vmešavanja v ameriške volitve leta 2016, a po poročanju časnika današnja akcija, kot kaže, ni neposredno povezana s to preiskavo, ampak bolj z informacijami, ki jih je Cohen dal tožilstvu v New Yorku.

Cohen je priznal, da je izvršil plačilo igralki Stephanie Clifford z umetniškim imenom Stormy Daniels. Ta trdi, da je prejela omenjeni znesek v zameno za molk o aferi s Trumpom pred več kot desetletjem. Cohen je obtožil Danielsovo, da je kršila pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala v zameno za denar.

Trump je pred dnevi zatrdil, da ni vedel, da ji je njegov odvetnik plačal 130.000 dolarjev.

Danielsova je pred kratkim pred milijoni televizijskih gledalcev priznala, da je imela nezaščiten spolni odnos s Trumpom, potem ko sta se spoznala na turnirju slavnih v golfu na jezeru Tahoe julija 2006. Trumpova žena Melania je nekaj mesecev prej rodila njunega sina Barrona.