Protestniki v Nikaragvi zahtevali konec politične represije

Ka. M.

Managua – Čeprav so oblasti Nikaragve preklicale reformo socialnega varstva, ki je minuli teden sprožila proteste po državi, se množične demonstracije nadaljujejo. Včeraj je na ulicah prestolnice več deset tisoč ljudi mirno zahtevalo konec politične represije.

Protestniki vlado prav tako pozivajo, naj prevzame odgovornost za nasilje v protestih, ki je zahtevalo 27 smrtnih žrtev in 428 ranjenih. Približno 100 ljudi je (bilo) bodisi aretiranih bodisi je pogrešanih, poroča BBC Mundo.

Reforma sistema socialne varnosti je naletela na oster odpor javnosti, saj je predvidevala povečanje deleža prispevkov delavcev in delodajalcev s 6,25 na sedem odstotkov. Prav tako je predvidevala, da bodo upokojenci pet odstotkov svoje pokojnine prispevali za zdravstveno varstvo.

Pobudniki protestov, ki so se začeli minulo sredo, so bili študentje, pri organizaciji včerajšnjega protivladnega protesta pa so se jim pridružili tudi lastniki podjetji, ki tudi sicer veljajo za nasprotnike predsednika Ortega. Nekdanji vodja sandinističnih upornikov Ortega je vodenje države znova prevzel leta 2007, lani pa je bil na mesto predsednika izvoljen tretjič. Položaj podpredsednice zaseda njegova žena Rosario Murillo. Študentje, kot poročajo tuji mediji, kampirajo na politehniški univerzi v Managui, od tam pa koordinirajo množične protivladne demonstracije.

Proteste spremljata nasilje in cenzura

Medtem ko se, denimo, ZDA, Evropska unija, Združeni narodi in Vatikan sprašujejo o legitimnosti uporabe sile proti demonstrantom, predsednik Daniel Ortega trdi, da je bila ta nujna. V bran Ortega je stopil tudi venezuelski predsednik Nicolás Maduro. Prepričan je, da gre za »nasilno zasedo skupin, ki so v preteklosti že povzročile veliko škode«, navaja tiskovna agencija AP.

»Nič več cenzure,« je na plakat zapisala protestnica. Foto: Rodrigo Arangua/AFP

Iz države ne prihajajo zgolj vesti o policijskem in vojaškem nasilju, temveč lokalni mediji poročajo tudi o cenzuri. Mnogi novinarji, ki so poročali o protestih, so pristali za zapahi, odmevna pa je bila tudi smrt novinarja časopisa El Meridiano. Gahona je umrl zaradi strela, ki ga je zadel v glavo med snemanjem nasilja med policisti in demonstranti v obalnem mestu Bluefields na vzhodu države.