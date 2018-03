Prvič v zgodovini neposredna letalska povezava med Avstralijo in Evropo

K. Š., STA

Med Avstralijo in Evropo je od danes na voljo prva redna neposredna letalska povezava. Boeing 787-9 (dreamliner) avstralske letalske družbe Quantas je davi pristal na londonskem letališču Heathrow.

Za 14.498 kilometrov dolgo pot med avstralskim Perthom na zahodni avstralski obali in britanskim Londonom je Quantasovo letalo potrebovalo več kot 17 ur, poroča britanski BBC. Na krovu letala je bilo več kot 200 potnikov in 16 članov posadke.

Gre za trenutno tretji najdaljši komercialni polet na svetu. Za najdaljšo neposredno letalsko povezavo velja 15.410 kilometrov dolga proga indijske letalske družbe Air India med New Delhijem in San Franciscom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Quantas do leta 2022 načrtuje tudi neposredne letalske povezave med Sydneyjem in Londonom. Direktor Quantasa Alan Joyce je proizvajalca letal Boeign in Airbus že pozval, naj zgradita letala, ki bodo omogočala neposredne povezave iz Sydneya v London in New York.

Kot je še dejal Joyce na slovesnosti pred vzletom letala, je v preteklosti letalska povezava med Avstralijo in Veliko Britanijo, ki je bila znana kot kengurujeva pot, trajala štiri dni in je vključevala sedem postankov.

Letalo so posebej prilagodili za omenjeni polet, saj so zmogljivost letala zmanjšali na 236 sedežev, da bi tako potniki imeli več prostora za noge. Običajno je na dreamlinerjih prostora za 300 potnikov.