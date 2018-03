Za Putina glasovalo 76,7 odstotka Rusov

To je najboljši volilni izid za Putina, ki kot predsednik ali premier vodi Rusijo že skoraj dve desetletji.

Moskva – Na nedeljskih predsedniških volitvah v Rusiji je za sedanjega predsednika Vladimirja Putina glasovalo 76,7 odstotka Rusov, je po preštetju 99,8 odstotka glasovnic danes sporočila volilna komisija. To je najboljši volilni izid za Putina, ki kot predsednik ali premier vodi Rusijo že skoraj dve desetletji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

65-letnik bo tako na čelu države ostal še najmanj šest let.

Putinov najbližji protikandidat, predstavnik ruske komunistične partije Pavel Grudinin je prejel 11,8 odstotka, nacionalist Vladimir Žirinovski pa 5,7 odstotka glasov. Za televizijsko voditeljico Ksenijo Sobčak je glasovalo 1,7 odstotka Rusov, preostali štirje kandidati so dobili po manj kot odstotek glasov, še kažejo podatki državne volilne komisije po preštetju 99,8 odstotka glasovnic.

Putin se je na izid volitev odzval v nedeljo zvečer na koncertu v Moskvi, ki je bil organiziran ob obletnici pripojitve Krima k Rusiji, in se volivcem zahvalil za izkazano podporo. Poudaril je, da v tovrstni podpori vidi zaupanje državljanov in upanje za nadaljnji razvoj države. Ruse je ob tem pozval, naj obdržijo enotnost.

Volilna udeležba je bila 67-odstotna, nekoliko višja kot na prejšnjih volitvah leta 2012, ko je bila na koncu več kot 65-odstotna.



Putin tako ali drugače vodi Rusko federacijo že od začetka tisočletja. Foto: Alexei Druzhinin, Kremlin, Sputnik/Reuters

Napadi hekerjev, brez večjih nepravilnosti

Ker je bil izid volitev bolj ali manj znan vnaprej, so se v Kremlju predvsem bali, da bo volitve zaznamovala nizka udeležba, ki bi zmanjšala legitimnost rezultata, zato so vložili veliko truda v prepričevanje Rusov, naj pridejo na volišča.

Volitve so po navedbah opazovalcev iz vrst ruske opozicije zaznamovale številne kršitve. Ruska nevladna organizacija Golos, ki je blizu opoziciji, je sporočila, da je zabeležila več kot 2600 primerov volilnih nepravilnosti. Med drugim so opazili številne primere večkratnega glasovanja, spreminjanja seznamov volilnih upravičencev, skrivanja volilnih skrinjic pred kamerami opazovalcev ter predvsem različne pritiske oblasti, da ljudje morajo na volišča.

Predsednica ruske volilne komisije Ela Pamfilova je obtožbe o kršitvah zavrnila in ocenila, da opazovalci »nekaterih situacij ne interpretirajo pravilno«. Tudi rusko notranje ministrstvo je sporočilo, da niso zabeležili večjih kršitev, ki bi lahko vplivale na zakonitost volitev.

Pristojni so sicer poročali o številnih kibernetskih napadih iz tujine, med drugim na strežnike volilne komisije in na sistem za avtomatsko štetje glasov, vendar so jih menda uspešno odbili.

Tuji opazovalci – med drugim kakih 600 iz Organizacije za varnost in sodelovanja v Evropi (Ovse) –, ki so spremljali volitve, naj bi svojo oceno volitev po napovedih podali danes.



Putinu ob zmagi čestitke iz sveta

Ruski predsednik je danes že prejel prve čestitke ob vnovični osvojitvi predsedniškega mandata. Med drugim mu je čestital kitajski predsednik Xi Jinping, ki je bil tudi sam nedavno vnovič potrjen na položaj. Čestitke je prejel tudi iz Venezuele in Bolivije ter več nekdanjih sovjetskih republik.

Xi je v sporočilu ob Putinovi zmagi na nedeljskih volitvah hvalil odnose med državama, ki da so najboljši doslej in lahko predstavljajo »primer za vzpostavitev novega tipa mednarodnih odnosov«. Kitajska je tudi pripravljena na nadaljnje spodbujanje odnosov in tako regionalnega kot globalnega miru, je dodal Xi.

Kitajski predsednik je bil nedavno potrjen za drugi petletni mandat, poleg tega pa je z odpravo ustavne omejitve mandatov pridobil možnost, da na oblasti ostane nedoločen čas.

Iz Južne Amerike je Putin že prejel čestitke od voditeljev Venezuele in Bolivije. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je pohvalil »veličasten ruski narod, ki je opravil državljansko dolžnost«, bolivijski predsednik Evo Morales pa je dejal, da Putinova zmaga »varuje geopolitično ravnovesje in svetovni mir pred napadom imperializma«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putinu so za zmago čestitali tudi predsedniki Belorusije, Kirgizistana, Azerbajdžana in Egipta, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Že v nedeljo je čestitke prejel od srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki mu je zaželel, da »še naprej odločno vodi svojo državo po poti napredka«. »Prepričan sem, da boste s svojim izjemnim darom voditelja z jasno vizijo in močno voljo,..., še naprej dosegali uspehe v reševanju vseh pomembnih vprašanj za Rusijo«, je med drugim sporočil po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.