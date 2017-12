Putin: Rusija je odigrala vodilno vlogo v boju z IS

Moskva – Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izjavil, da je Rusija odigrala vodilno vlogo pri zmagi nad skrajno skupino Islamska država. Prav tako je poudaril, da je vojaško posredovanje proti džihadistom dvignilo moralo ruskim oboroženim silam.

Rusija je dala »glaven, odločilen prispevek k zmagi nad zločinsko silo, ki je ogrozila našo celotno civilizacijo«, je dejal Putin na slovesni podelitvi odlikovanj vojaškim častnikom, ki so sodelovali v ruski vojaški kampanji v Siriji. Ob tem je džihadiste označil za barbarsko diktaturo, ki je sejala smrt in uničenje. Ruski predsednik je nadalje povedal, da je vojaško posredovanje v Siriji spremenilo ruske oborožene sile, saj je povečalo njihovo samozavest in svetu pokazalo rusko vojaško moč.