Rajski dokumenti: Mossack Fonseca zapira svoja vrata

Razlog: Izgubljen ugled in poslovna škoda zaradi medijske kampanje, finančnega cirkusa in nenavadnega ravnanja panamskih uradnikov.

Ljubljana – Panamska odvetniška družba Mossack Fonseca, ki se je znašla v središču največjega novinarskega preiskovalnega projekta Panama Papers, bo konec meseca zaprla svoja vrata, poroča britanski časnik The Guardian. Direktorja podjetja kot razlog za to navajata gospodarsko škodo in izgubljen ugled podjetja, ki so ju »povzročili medijska kampanja, finančni cirkus in nenavadno ravnanje nekaterih panamskih uradnikov«.

Dokumenti, ki so »ušli« iz panamske družbe, so bili osnova za preiskavo iz leta 2016 in so povzročili odmeven mednarodni škandal. Pokazali so namreč, kako bogati in vplivni v davčnih oazah skrivajo premoženje in utajujejo davke.

Pri Mossacku Fonseci so povedali, da bo nekaj osebja družbe še ostalo, da izpolnijo zahteve oblasti ter drugih javnih in zasebnih skupin. Kljub temu pri Mossacku Fonseci nadaljujejo »boj za pravico« in bodo še naprej sodelovali z oblastmi, poroča časnik.

Do izida panamskih dokumentov je bila Mossack Fonseca malo znana, vendar vplivna odvetniška družba s sedežem v srcu industrije davčnih oaz, ki je zastopala okoli 300.000 podjetij. Prejšnji mesec so po poročanju Guardiana panamski preiskovalci zasedli prostore Mossacka Fonsece in v njih iskali povezave z Odebrechtom, največjim inženirskim podjetjem v Latinski Ameriki. V brazilski gradbeni družbi so priznali, da je med letoma 2010 in 2014 podkupovala uradnike v Panami in drugih državah, da bi obdržala poslovne pogodbe v regiji.

Soustanovitelj Mossacka Fonsece Ramon Fonseca je zanikal povezave z Odebrechtom in hkrati s prstom pokazal na panamskega predsednika Juan-Carlosa Varelo, češ da je prav on neposredno prejemal denar od brazilske družbe. Varela je obtožbe zanikal, še poroča časnik.