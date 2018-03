Reformist, strpnež, zmagovalec ali poraženec?

Kardinal Jorge Mario Bergoglio, ki je bil takrat nadškof v Buenos Airesu, je pred petimi leti stopil v ložo na pročelju Petrove bazilike v Vatikanu, prijazno pomahal in brez posebne patetike, tako značilne za tisti kraj, rekel: »Dober dan!«

Od takrat mu je ime, živi pa v garsonjeri, ne v palači, pogovarja se ljudmi, ne samo z veljaki, upa si stopiti na ulico, upa si obračunavati s pedofili, ki so grdo očrnili njegovo ustanovo, noče jih več ščititi in skrivati, kakor so po večini počeli njegovi predhodniki. Rad bi uredil finance za obzidjem, ki je veljalo za veliko skrivalnico denarja. In spravil v red kurijo, ki se ne da reformirati.V petih letih, odkar je prišel od daleč in postal osrednja osebnost mogočne institucije, ki je tudi država in verska skupnost, je Jorge Mario Bergoglio marsikaj spremenil. Spremenil pa se je tudi odnos do njega. Neverjetno priljubljen je med množicami, tudi med ljudmi, ki niso katoliki. Znotraj vatikanskega obzidja pa Frančiška gledajo nekoliko drugače.