Resničnostno vladanje Donalda Trumpa

New York – Svet resničnostne televizije je splet čustvenih izbruhov in žaljenja inteligence z enim samim namenom, zbujati pozornost za vsako ceno. Po teh merilih je nekdanji zvezdnik resničnostne televizije odličen predsednik. Toda iz Bele hiše te dni prihajajo klici na pomoč.

Ameriški predsednik je v četrtek s slabo odmerjeno opazko o novih tarifah za uvoz jekla in aluminija sprožil padec borznih trgov, republikansko vodstvo kongresa pa je nanj naslovilo obupane prošnje, naj umiri razmere. Zelo stabilen genij je včeraj navsezgodaj pograbil telefon in na twitterju razglasil, da so »trgovinske vojne dobre, v njih je lahko zmagati«, nato pa nadaljeval z nekaj lekcijami mednarodne trgovinske politike za butce, ob katerih se ekonomisti držijo za glavo.

Udarni val pretresa svet, v Washingtonu pa niso prepričani, da je to najhujši del obupnega tedna za Belo hišo.