Rojevanje evrazijske »antante«

Stiki med oboroženimi silami Kitajske in Rusije so vse bolj tesni, pravi kitajski obrambni minister.

Obujena zahodna »hladna vojna« proti Rusiji in ameriška trgovinska vojna proti Kitajski sta zelo zbližali Moskvo in Peking. »Odnosi med državama so zdaj najboljši v vsej zgodovini,« je pred dnevi kitajski zunanji minister Wang Yi izjavil med obiskom pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu.



Kitajski diplomat v Moskvo ni prišel zgolj v vlogi prvega moža kitajske diplomacije, temveč tudi kot posebni odposlanec kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kakor so opozorili v ruskih medijih, imajo visoki gosti takšen status takrat, ko hoče voditelj države predati svojemu kolegu neko dejansko pomembno sporočilo. Tega kitajski zunanji minister ni zaupal zgolj Putinu, temveč je protiameriško izjavo posredoval tudi javnosti: »Svetovna skupnost se mora skupaj upreti tovrstnim enostranskim dejanjem in kršenju pravil. Skupaj si moramo prizadevati za globalno gospodarsko rast in skupaj spraviti k zdravi pameti tiste, ki mislijo, da lahko počnejo, kar se jim zahoče.«