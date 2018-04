Ruske rakete in jedrski reaktorji za Natovo Turčijo

Milo rečeno nenavadno je bilo videti, kako prijateljsko sta se sredi ameriške in britanske gonje proti Rusiji zaradi tako imenovane afere Skripal v torek popoldne v Ankari rokovala ruski predsednik Vladimir Putin in turški voditelj Recep Tayyip Erdoğan. Turčija je ob ZDA vendarle ena najmočnejših članic Nata.



Zelo povedno in celo »izzivalno« je moralo, vsaj za Zahod, EU in Nato, zveneti tudi to, da si je ruski predsednik Vladimir Putin komaj štirinajst dni po vnovični izvolitvi in ob vseh problemih, ki jih ima z Zahodom, za svoj prvi obisk v tujini izbral ravno Turčijo, in nič manj provokativno ni bilo, kako odprtih rok ga je v Ankari sprejel turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki se v primeru »Skripal« nikakor ni hotel »zgolj na podlagi domnev« pridružiti obtožbam in izganjanju diplomatov, za kar so se odločili ZDA, Nato in večina članic EU.



Turčija očitno ubira čedalje bolj svoja pota, med njo in Rusijo, na Zahodu bi bilo najbrž pravilneje reči med »diktatorjema« obeh držav, ki sta se še pred tremi leti (ob turški sestrelitvi ruskega lovca na turško-sirski meji) gledala čez puškine cevi, pa se očitno razvija interesno partnerstvo, ki je v popolnem nasprotju z vsem, kar si pod zavezništvom predstavljajo v EU in Natu.