Rusko in kitajsko izzivanje ameriške vojaške prevlade

Moskva bi se na vsak način rada oborožila, Peking, ki dela veliko bolj tiho, pa se v resnici zelo hitro oborožuje. Na morju in v zraku se bo že kmalu lahko enakovredneje meril z Američani, je sredi februarja, ob objavi letnega poročila o vojaškem ravnotežju v svetu, dejal eden izmed strokovnjakov londonskega Mednarodnega inštituta za strateške študije (IISS) Bastian Giegerich.



Štirinajst dni po objavi londonskega poročila in dobrih štirinajst dni pred ruskimi predsedniškimi volitvami smo iz ust Vladimirja Putina, ki velja za zanesljivega zmagovalca bližnjih ruskih predsedniških volitev, dobili najbolj neposredno potrditev prvega dela Giegerichove izjave. Putinovi oborožitveni načrti so očitno res izjemno ambiciozni, kajti če drži samo četrtina tistega, kar je minuli četrtek v svojem predvolilnem nastopu povedal o novih ruskih orožjih, smo resnično lahko zaskrbljeni. Še zlasti ker gre za trend. Takšni novi oborožitveni sistemi, o katerih je govoril Putin, ne nastanejo čez noč.