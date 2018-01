Saakašvili obsojen v odsotnosti

Gruzijsko sodišče je nekdanjega predsednika države Mihaila Saakašvilija včeraj obsodilo na triletno zaporno kazen, potem ko mu je tožilstvo uspelo dokazati, da je z zlorabo pooblastil poskušal prikriti dokaze o umoru znanega gruzijskega bankirja leta 2006. Nekdanji predsednik, ki je državo vodil med letoma 2004 in 2013, pred tremi leti pa emigriral v Ukrajino, na sojenju in izreku kazni ni bil prisoten.



V prvem odzivu na razsodbo je vztrajal, da so bile obtožbe na njegov račun politično motivirane. Saakašvili trdi, da za obsodbo stojijo državne strukture, ki na vsak način želijo najti razlog, pod katerim bi ga lahko Ukrajina izročila gruzijskim oblastem.



Smrt Sandra Girgvlianija, vodje oddelka za tuje naložbe pri banki UGB, nekdanjega predsednika preganja že velik del njegove politične kariere. Pred dvanajstimi leti je pretresla Gruzijo, potem ko je postalo jasno, da so bili vanjo vpleteni predstavniki ministrstva za notranje zadeve. Istega leta je sodišče obtožilo štiri uslužbence ministrstva na osem- oziroma sedemletne zaporne kazni, ki pa jim jih je takratni predsednik znižal in si s tem tudi sam nakopal resne težave. Tožilstvo je Saakašvilija kmalu po koncu njegovega mandata obtožilo, da je skupaj s svojim notranjim ministrom poskušal prikriti dokaze o Girgvlianijevem umoru.