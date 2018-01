Še ena obletnica in boj za svinjsko gnjat

Kuba: Pred 59 leti so bradači vkorakali v Havano, še zmeraj so tam.

Po vsej Havani in tudi povsod drugod po Kubi so imeli na novoletni dan proslave, zabave, koncerte, ljudsko rajanje. Spominjali so se zgodovinskega dne, ko so na novoletno jutro leta 1959 v prestolnico vkorakali bradati revolucionarji z zdaj že zdavnaj pokojnima Chejem Guevaro in Camilom Cienfuegosom na čelu, nekaj dni pozneje je prišel še Fidel Castro.

Prav zanimivo je te dni okrog obletnice revolucije in novega leta prebirati kubanske državne medije, ki hvalijo dosežke in skrivajo realno stanje, pa opozicijske medije, tiste iz Miamija in tiste, ki se skrivajo doma, potem pa vse skupaj primerjati s pogovori s prijatelji in znanci. Turistov nima smisla spraševati, preveč so navdušeni nad lepimi dekleti in opojnim rumom, da bi lahko videli prave razmere.