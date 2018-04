Seul ugasnil zvočnike na meji s Severno Korejo

Ba. Pa., STA

Seul – Pred petkovim vrhom Korej je Južna Koreja danes nehala predvajati propagandna sporočila po zvočnikih ob meji s severno sosedo. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un in južnokorejski predsednik Moon Dže In se bosta v petek sestala v vasi Panmunjom. To bo prvi vrh med državama po več kot desetletju in tretji po korejski vojni leta 1953.

Južna Koreja ima ob meji postavljenih več deset zvočnikov, s katerih od konca korejske vojne zelo glasno odzvanjajo kritična poročila o severni sosedi in glasba. Slišijo jih tako severnokorejski vojaki ob meji kot tudi bližnje prebivalstvo, navaja britanski BBC.

Tudi Severna Koreja ima zvočnike ob meji, na katerih objavlja kritična poročila o Seulu in njegovih zaveznicah. Ni znano, ali se bo za njihovo utišanje odločil tudi Pjongjang.

Južna Koreja je sporočila, da so zvočnike izključili danes zjutraj, saj želijo omiliti vojaške napetosti med državama in pred vrhom vzpostaviti miroljubno ozračje. Upajo, da bodo s tem dosegli končanje medsebojnih kritik in propagande ter prispevali k vzpostavitvi miru in novemu začetku.

Pred petkovim vrhom ter za junij napovednim srečanjem Kima in ameriškega predsednika Donalda Trumpa je Severna Koreja v soboto sporočila, da ustavlja jedrske poskuse in poskuse raket srednjega in dolgega dometa ter da zapira svoje edino znano območje za jedrske preizkuse. Napoved je naletela na pozitivne odzive, a ostaja še veliko neznank, kaj ta napoved dejansko pomeni za denuklearizacijo Korejskega polotoka.