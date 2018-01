Severna in Južna Koreja se bosta pogovarjali

Seul − Severna in Južna Koreja sta se dogovorili za pogovore na visoki ravni, ki bodo potekali v torek prihodnji teden, na vrhu njihove agende pa bo morebitno sodelovanje severnokorejskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah februarja v južnokorejskem Pjongčangu, je danes sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo.

Pogovori bodo potekali v vasi Panmunjon na meji med obema Korejama oziroma v demilitarizirani coni, ki ju ločuje. Olimpijske igre sicer ne bodo edina tema, pogovori bodo potekali tudi o možnostih za izboljšanje meddržavnih odnosov. Kdo točno bo državi predstavljal, še ni jasno, bo pa to prvo srečanje korejskih vlad po decembru 2015.

Izboljšanje odnosov in preložene vojaške vaje

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je interes za izboljšanje odnosov izrazil že v novoletni poslanici, prav tako je nakazal možnost sodelovanja severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah. Seul je v odzivu nemudoma predlagal srečanje na visoki ravni, na ravni ministrov ali namestnikov ministrov, in izrazil željo, da bi se kriza zaradi severnokorejskega jedrskega programa rešila z dialogom in diplomacijo.

Poleg tega sta se ameriški predsednik Donald Trump in njegov južnokorejski kolega Mun Dže In v četrtek dogovorila, da bosta ZDA in Južna Koreja preložili načrtovane skupne vojaške vaje na čas po olimpijskih igrah. Vojaškim vajam Severna Koreja namreč vselej ostro nasprotuje.

Predstavniki ameriške in južnokorejske vojske na včerajšnjem sprejemu. Foto: Jeon Heon-Kyun/AFP