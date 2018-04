Severna Koreja bo maja zaprla poligon za jedrske poskuse

Dogodek bo odprt za vse mednarodne strokovnjake in novinarje.

A. S. H., STA

Seul - Severna Koreja je obljubila, da bo prihodnji mesec zaprla svoj poligon za jedrske poskus v Pungeriju, so danes sporočili iz urada južnokorejskega predsednika. Na dogodek bodo povabili mednarodne strokovnjake in novinarje.

»Nekateri pravijo, da zapiramo objekte, ki ne delujejo, vendar boste videli, da so v dobrem stanju,« je po navedbah tiskovnega predstavnika južnokorejskega predsednika Jon Jung Čana dejal severnokorejski voditelj Kim Džng Un na petkovem srečanju z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom.

»Čeprav imam naraven odpor do Amerike, bodo ljudje videli, da nisem takšne vrste oseba, ki bi streljala z jedrskim orožjem na Južno Korejo, ameriški Pacifik,« je po navedbah tiskovnega predstavnika nadaljeval Kim.

»Zakaj bi obdržali jedrsko orožje in živeli v težkih razmerah, če se pogosto srečujemo z Američani, zgradimo zaupanje in nam obljubijo, da bodo končali vojno in nas ne bodo napadli,« je menda dejal Kim.

Severnokorejski voditelj je tudi napovedal, da bo njegova država uskladila časovni pas z južno sosedo. Trenutno je Južna Koreja 30 minut pred Severno.

»Žalostno je videti, da na steni Hiše miru visita dve uri, ena za seulski čas in druga za pjongjanški,« je dejal Kim.