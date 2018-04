Severna Koreja: Vmesna generacija vzbuja novo upanje za spremembe

Ljubljana – »Bolj ko se stvar spreminja, bolj ostaja enaka,« je pred približno dvesto leti dejal modri Francoz. Ko gre za Severno Korejo, pa je pravzaprav prav obratno: bolj ko vse ostaja enako, bolj se vse skupaj spreminja. In morda se to ne dogaja zato, ker ima nekdo v Pjongjangu v glavi politične reforme. Morda je tako samo zato, ker prihaja nova generacija.



Medtem ko se priprave na tretje korejsko vrhunsko srečanje, ki bo prihodnji petek, pomikajo v sklepno fazo, se skoraj vsak dan pojavljajo novi vzroki za optimizem in tudi novi vzroki za bojazen. V petek so, denimo, vzpostavili prvo neposredno telefonsko zvezo med obema voditeljema. Njuni sodelavci so jo nato preizkusili v štiriminutnem pogovoru, v katerem naj bi se pokazalo predvsem to, ali stvari po tehnični plati brezhibno delujejo.



»V Seulu je danes čudovito vreme. Kako je na severu,« so vprašali Južni Korejci. »Enako,« so odgovorili Severni Korejci. Eni in drugi so izrazili upanje, da bodo pogovori med predsednikom Mun Dže Inom in voditeljem Kim Džong Unom plodni, nato pa so vročo linijo razglasili za operativno.



Kim odstranil oviro



Že dan pred tem je Mun sporočil, da je Kim odstranil največjo oviro, ki bi utegnila ogroziti uspeh tistega drugega vrhunskega srečanja, sestanka med severnokorejskim voditeljem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki bo konec maja ali na začetku junija. Kim Džong Un namreč ne bo zahteval, naj se – kot pogoj za začetek denuklearizacije – ameriške čete umaknejo iz Južne Koreje, bo pa še vedno vztrajal, da ZDA »ustavijo sovražnost« in Pjongjangu ponudijo varnostna jamstva.