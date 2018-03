»Širše se bomo odprli, močneje bomo udarili!«

Kitajski voditelji so včeraj, na zadnji dan letnega zasedanja najvišjega zakonodajnega telesa, govorili o vojni in miru. Predsednik Xi Jinping je v govoru pred poslanci zagrozil, da je pripravljen »voditi krvave bitke proti našim sovražnikom« in da Kitajska »ne bo nikomur odstopila niti pednja svoje zemlje«

Letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa se je končalo z opozorilom Jinpinga, da Tajvanu in Hongkongu ne bo dopustil niti enega koraka v smeri separatizma, in z obljubo premiera, da se bo kitajski trg vse bolj odpiral.Med zasedanjem so izglasovali tudi novega guvernerja Narodne banke, česar so se razveselili tudi na zahodu. Xi Jinping je na zasedanju potrdili svojo ključno trojico, katere člana sta poleg novega guvernerja centralne banke še novi podpredsednik republikein novi namestnik premieraVsi trije so predsednikovi tesni prijatelji, kar bo Xiju pomagalo pri popolni koncentraciji oblasti. Yi in Liu sta se izobraževala v ZDA pa tudi Wang velja za izvrstnega poznavalca Amerike, zato lahko sklepamo, da se bo Kitajska v prihodnjih petih letih osredotočila na kombinacijo notranjih gospodarskih tem in na vprašanja, ki zadevajo odnose z Washingtonom.