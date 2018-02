Sirske provladne sile prispele v Afrin

Š. J., STA

Damask - Konvoj sirskih provladnih sil je danes prispel v sirsko regijo Afrin, ki je pod nadzorom Kurdov, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Šlo naj bi za uresničitev dogovora med sirsko vlado in Kurdi o sodelovanju v boju proti turški ofenzivi na Afrin. Sirske sile naj bi medtem po turškem obstreljevanju že zapustile območje mesta Afrin.

»Več sto borcev je danes popoldne vstopilo v regijo Afrin,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman. Prihod provladnih sil v Afrin so medtem potrdile tudi lokalne kurdske oblasti.

Iz kurdske milice YPG, kjer so prav tako potrdili prihod, pa so sporočili, da bodo prorežimske sile zavzele položaje ob meji s Turčijo in sodelovale pri varovanju ozemeljske celovitosti Sirije in njenih meja.

Turška vojska je takoj po vstopu provladnih sil začela obstreljevati območja, kjer so vstopile. Turčija sicer v regiji izvaja ofenzivo Oljčna vejica, katere cilj je z območja pregnati pripadnike kurdske milice YPG.

Provladne sirske sile so se po turškem obstreljevanju umaknile z območja, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Turki so namreč proti sirskim vojakom večkrat "opozorilno" ustrelili, ti pa so se umaknili približno deset kilometrov daleč od mesta Afrin. Anadolu je sicer označila sirske sile za "teroriste".

Sirski državni mediji so v ponedeljek poročali, da so uporniki in sirski režim dosegli dogovor, da režim v Afrin pošlje svoje vojake, »ki se bodo pridružili v odporu proti turški agresiji«.

Vendar pa so danes Kurdi sporočili, da Moskva ovira uresničitev tega dogovora. »Imamo zanesljive informacije, da je Rusija dala Turčiji zeleno luč, da uniči vse v Afrinu,« je dejal član lokalnega sveta v Afrinu Sulejman Džafar. Namignil je, da se glede tega še usklajujeta tudi Rusija in ZDA.

Tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je potrdil, da je bila namestitev sirskih sil v Afrinu ustavljena v ponedeljek. Na vprašanje novinarjev, ali se je to zgodilo po njegovem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je Erdogan odgovoril pritrdilno.

Erdogan je medtem danes pred poslanci svoje stranke AKP sicer napovedal, da bo Turčija »v prihodnjih dneh hitro začela oblegati središče mesta Afrin«.