Skoraj 800 zaprtih zaradi »Oljčne vejice«

D. S.

Turčija je sredi januarja začela izvajati vojaške operacije proti kurdski milici YPG v sosednji Siriji. Od takrat so turške oblasti zaprle že 786 svojih državljanov, ker so demonstrirali proti turškemu vojaškemu posegu v soseščini, ali pa so se do njega zgolj kritično izrekli na družbenih omrežjih.

»Operacija oljčna vejica«, kot so turške oblasti poimenovale poskus, z vojaškimi sredstvi preprečiti morebitni nastanek kurdske države na severu Sirije in njen morebiten vpliv na kurdsko manjšino v Turčiji, ima med somišljeniki vlade v Ankari vso podporo. Z razumevanjem jo sprejemajo celo v vrstah turške opozicije, kjer niso ravno naklonjeni potezam vse bolj avtoritarnega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, kar je po svoje presenetljivo. A kdor si kljub vsemu drzne izraziti pomisleke proti turški tovrstni vojaški avanturi v sosednji državi, lahko hitro konča v zaporu.

Po podatkih turškega notranjega ministrstva so namreč oblasti v zadnjih štirih tednih aretirale že 786 ljudi in jih obtožile »teroristične propagande«. Med njimi je bilo 587 takih, ki so v tem času po internetu in socialnih omrežjih širili pomisleke proti vojaški ofenzivi, ostali pa so bili priprti zaradi sodelovanja na demonstracijah proti operacijam, ki jih je turška armada v severnosirski enklavi Afrin 20. januarja začela izvajati proti kurdski milici YPG .

Kurdi, ki so se do zdaj zelo uspešno branili, turški vojski med drugim očitajo, da naj bi v napadih uporabila tudi bojne strupe, kar Ankara odločno zanika. Po najnovejših informacijah naj bi se v boju proti turškim četam, na presenečenje vseh, začeli povezovati tudi z enotami sirskega diktatorja Bašarja al Asada, ki v Ankari velja za največjega Erdoganovega sovražnik. Opazovalci opozarjajo, da utegne to zaplesti razmere na severu Sirije do neprepoznavnosti.

Borci Svobodne sirske vojske severno do mesta Afrin. Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Sirska državna televizija naj bi po trditvah iz do zdaj še nepotrjenih virov menda objavila poročilo, po katerem naj bi bile Asadove enoti tik pred vkorakanjem v kurdsko enklavo. V poročilu je bilo menda rečeno, da bo »sirska ljudska armada v nekaj urah vkorakala v Afrin«, ki je središče pokrajine, in da bo tam »podprla upor prebivalstva proti napadalcem, ki jih je poslal turški režim«.

Da ne gre le za govorice, je posredno potrdil turški zunanji minister, ki je za tiskovno agencijo Reuters izjavil, da bo turška armada, v primeru če se bodo te napovedi Damaska uresničile, postala »neustavljiva«.

V Turčiji kurdsko milico YPG, ki je v Siriji kot ameriška zaveznica sodelovala v bojih proti Islamski državi, obravnavajo kot »vojaški podaljšek« v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke PKK, ki jo Ankara (podobno kot s PKK to počnejo v ZDA in v EU) uvršča med teroristične organizacije.