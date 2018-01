Slovenec iz Honoluluja o lažnem alarmu

Honolulu – Primož Doplihar, Kamničan po rodu, živi v prestolnici Havajev Honolulu. Kako je sam doživel alarm ob domnevnem raketnem napadu na idilično otočje?

»Nujno opozorilo, balistična raketa leti proti Havajem. Nemudoma poiščite zaklonišče. To ni vaja,« je bilo sporočilo, ki so ga včeraj nekaj po 8. uri po lokalnem času prejeli uporabniki mobilnih telefonov na Havajih. Ponekod so se sprožile tudi sirene. Havajska agencija za krizne situacije je približno 10 minut po tem, ko je bilo opozorilo poslano, na twitterju zapisala, da grožnje ni, da je vsebina sporočila neresnična. Vsi, ki niso videli objave na socialnem omrežju, so za lažnost alarma izvedeli šele slabih 40 minut pozneje, ko so prejeli še sporočilo s preklicem grožnje.

Medtem ko tuji mediji poročajo, da je po prvem sporočilu zavladala panika, je Primož Doplihar, ki živi na Havajih, za Delo povedal, da so se ljudje različno odzvali na sporočilo. Nekateri so mu verjeli, drugi ne, so se pa po njegovem zagotovo odzvali bolj resno, kot bi se pred petimi, desetimi leti. To je po njegovem povzročila zaostrena retorika med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim vodjem Kim Džong Unom, ki sta že večkrat zagrozila z (jedrskim) napadom. Zaradi tega ne gre zanemariti dejstva, da sta Severni Koreji najbližja prav ameriško eksteritorialno ozemlje otok Guam in zvezna država Havaji, kjer imajo ZDA vojaške baze. Zato se, kot pravi Doplihar, možnost napada na ti dve območji zdi še toliko večja.

Ni zaklonišč

Sogovornik je omenil, da je imel aplikacijo za tovrstna sporočila izklopljeno in je za opozorilo izvedel od znancev. Ustreznih zaklonišč na Havajih ni, zato ljudje niso vedeli, kam naj se zatečejo. Točke, kamor evakuirajo ljudi ob orkanih ali cunamijih, so sicer vnaprej določene, a so neprimerne za primer raketnega napada. Ljudje so zato improvizirali – avtomobili so se ustavljali v predorih, hotelske goste so pospremili v pritličja in kletne prostore, avtobus z otroki na šolski ekskurziji pa se je ustavil sredi ceste. Številna podjetja, ki obratujejo ob sobotah, so ostala zaprta.

Opozorilo o raketni grožnji, ki so ga prejeli vsi uporabniki mobilnikov na Havajih. Foto: Caleb Jones/AP

Guverner Havajev David Ige se je opravičil za incident ter povedal, da je poslano sporočilo posledica človeške napake, ki se je zgodila v času vaje na havajski agenciji za krizne situacije. »Uslužbenec je pritisnil napačen gumb,« je povedal Ige. Kot piše Reuters, je napako opazil šele, ko je nekaj minut pozneje tudi sam prejel obvestilo na svoj mobilni telefon.