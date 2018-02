So predsedniku Jacobu Zumi šteti dnevi?

Ka. M.

V vladajoči južnoafriški stranki Afriški nacionalni kongres (ANC) so se po maratonskem, več kot deseturnem zasedanju v noči na torek odločili za odpoklic Jacoba Zume s položaja predsednika države. 112-članski izvršni odbor je odločitev sprejel po tem, ko je Zuma predhodno zavrnil odstop.

Zuma, ki je oblast prevzel leta 2009 in čigar predsedovanje je zaznamovano s korupcijskimi aferami in slabljenjem gospodarstva, se v zadnjem času sooča z vse več pritiski (po odstopu). Ti se stopnjujejo, odkar je vodenje stranke decembra lani prevzel njegov namestnik Cyril Ramaphosa.

Med več urno razpravo nacionalnega izvršnega odbora se je Ramaphosa odpeljal na sestanek v predsedniško palačo, po zaključku srečanja odbora pa so v odsotnosti uradnih informacij južnoafriški mediji navajali, da je izvršni odbor stranke Zumi dal 48 ur časa za prostovoljni odstop. Ugibanja so se nadaljevala vse do tiskovne konference, ki se je zgodila danes zgodaj popoldne. Na konferenci je generalni sekretar stranke Ace Magashule pojasnil, da izvršni odbor stranke Jacobu Zumi uradno ni dal ultimata, a da njegov odziv na »kolektivno odločitev« odbora pričakujejo v enem dnevu.

Pravno gledano predsedniku ni treba ugoditi pozivu ANC, a če odstop zavrne, se utegne zgoditi, da mu bo parlament izglasoval nezaupnico. Glasovanje o nezaupnici je bilo sicer na pobudo opozicijske stranke Borci za gospodarsko svobodo (EFF) po navedbah tujih medijev razpisano že pred približno štirinajstimi dnevi, odvilo pa naj bi se 22. februarja. Predsednik je v preteklosti tovrstna glasovanja že večkrat uspešno prestal, a kot piše britanski BBC, poslanci tokrat ne bodo podprli nadaljevanja njegovega mandata, predvidoma bo velika večina glasovala za tako imenovani »Zexit«.

Bo Ramaphosa prevzel vodenje države?

Če Zuma prostovoljno odstopi, ga bo skladno z južnoafriško ustavo nasledil Ramaphosa, navaja britanski Guardian. Če pa Zuma zavrne odstop in mu nezaupnico izglasujejo parlamentarci, bo funkcijo predsednika opravljal predsednik parlamenta, vse dokler poslanci ne izberejo novega predsednika. Ker ima ANC večino v parlamentu, bi bil v tem primeru prav tako po vsej verjetnosti izbran nekdanji sindikalist Ramaphosa.

Predsednik vladajoče ANC Cyril Ramaphosa je predstavnik reformistov znotraj stranke. Mike Hutchings/Reuters

Poznavalci opozarjajo, da bi zaradi politične krize vladajoča ANC prvič po odpravi apartheida leta 1994 utegnila celo izgubiti prevlado. Da bi preprečili tovrstno katastrofo, si podporniki Ramaphose, ki velja za predstavnika reformističnega krila stranke, želijo, da bi njihov kandidat čim prej – pred pričetkov volilnih kampanj – prevzel vodenje države.

Če ANC pritiska na svojega predsednika, pa pritiski na vodilno stranko prihajajo od zunaj. Južnoafriška opozicija je namreč zaradi dogajanja v ANC v ponedeljek pozvala k razpisu predčasnih volitev, vrstijo se tudi pozivi k glasovanju o nezaupnici pred 22. februarjem. V odgovoru na pobude opozicije pa v ANC vztrajajo, da bodo napetostim navkljub zagotovili običajno delovanje države in da bo proračun potrjen do 21. februarja, brez zamud.