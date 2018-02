Sodno tnalo za sanjače in sindikate

New York – Ohranitev konservativne večine na vrhovnem sodišču je bila morda največji dosežek volitev 2016 za ameriško desnico. V rokah najvišje­ ameriške sodne ustanove so pomembne odločitve o prihodnji podobi ZDA.

Sodniki so v ponedeljek zavrnili nenavadno zahtevo Bele hiše, naj preskočijo zvezna pritožbena sodišča in predčasno posežejo v sodno odločanje o usodi »sanjačev«, Američanov, ki so jih starši brez ustreznih dokumentov kot otroke pripeljali v ZDA. Predsednik Barack Obama jih je zaščitil z izvršnim ukazom, s katerim jim je dovolil bivanje in delo v ZDA, Donald Trump pa je septembra lani razveljavil ukaz in dal kongresu čas do 5. marca, da najde rešitev zanje ali pa jih bodi začeli izganjati.