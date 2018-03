Solidarni kot še nikoli

Ker je etična komisija ruske dume poslanca Leonida Sluckega oprostila krivde za domnevno spolno nadlegovanje treh novinark, se je kar nekaj odmevnih medijskih hiš protestno odločilo, da ne bo več poročalo iz spodnjega doma ruskega parlamenta.

»Upamo, da te zgodbe še ni konec. A z naše strani je vsekakor konec sodelovanja s poslancem Sluckim kot ustvarjalcem novic in z etično komisijo, ker mi sledimo drugačnim etičnim standardom,« so danes zapisali v uredniškem sporočilu enega od vodilnih ruskih dnevnikov. Tako so se v medijski hiši Kommersant, ki vsak dan proda okoli 125.000 izvodov tiskanega časnika, odločili po tem, ko je v sredo parlamentarna komisija za etična vprašanja ugotovila, da so obtožbe o spolnem nadlegovanju, ki so jih proti predsedniku dumskega odbora za mednarodno politiko Leonidu Sluckemu vložile tri novinarke, neutemeljene. Podobno so se odzvali uredniki uglednega poslovnega dnevnika Vedomosti, agencije RBK, mednarodne ruskojezične televizije RTVi, ki ima po svetu okoli 25 milijonov gledalcev, opozicijske televizije Dež, radijskih postaj Eho Moskve in Govorit Moskva ter novičarskih spletišč lenta.ru in znak.com.



Takšen protest ruskih novinarjev je izzvala etična komisija državne dume, ki je zavrnila očitke proti 50-letnemu kolegu in poslancu, ki kot član liberalnodemokratske stranke Vladimirja Žirinovskega sedi v klopeh spodnjega doma ruskega parlamenta že od leta 1999. Sluckega so konec februarja nespodobnega obnašanja in spolnega nadlegovanja obtožile tri novinarke, namestnica glavnega urednika RTVi Jekaterina Kotrikadze, producentka televizije Dež Darja Žuk in poročevalka ruske službe britanskega BBC Farida Rustamova.



Prva je povedala, da je pred časom, ko je še delala za gruzijsko televizijo, prišla k poslancu v parlamentarno pisarno, da bi z njim naredila intervju, ta pa jo s telesom pritisnil k steni in jo poskusil poljubiti. Druga trdi, da jo je hotel Slucki poljubiti in otipavati, ko ga je spremljala v televizijski studio. Zadnja pa je svojo obtožbo podkrepila s tonskim posnetkom poslančevega »dvorjenja«, med katerim jo je poimenoval zajčica, ji ponujal službo, če postane njegova ljubica, potem pa ji je začel celo z roko segati v mednožje. Obtoženi je odločno zanikal »klevetanje« novinark, a te je javno podprla tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova, ki je povedala, da je imela tudi sama pred časom neprijeten doživljaj s poslancem, ki jo je med večerjo pred številnimi njegovimi in njenimi kolegi mačistično poniževal.



Ženske izstopale po gorečnosti



Čeprav je bilo kritike slišati tudi iz ust ene od najpomembnejših žensk v ruski politiki, so poslanski kolegi solidarnostno stopili na stran Sluckega, še preden se je sestala etična komisija. Med njimi so po svoji gorečnosti najbolj izstopale ženske, ki so novinarke obtožile, da so si najbrž zaželele slave, kakor se je izrazila poslanka vladajoče Združene Rusije Irina Rodina. Njeni kolegi so izjavljali, da vse domnevno spolno nadlegovane novinarke delajo za tuje in do Rusije neprijazne medije, in ugotavljali, da so »usklajeno« nastopile tik pred volitvami, na kar je v sredo v svoji uradni odločitvi opozorila tudi etična komisija. Največ medijskega razburjenja je izzval predsednik dume Vjačeslav Volodin, ki je parlamentarne poročevalce še pred zasedanjem etične komisije najprej vprašal: »Ali se vam zdi nevarno delati v dumi?« nato pa sam odgovoril: »Če se vam tako zdi, potem zamenjajte službo.«



Na te »spikerjeve« besede je danes spomnil glavni urednik radia Eho Moskve Aleksej Venediktov. »Za Eho Moskve odslej državna duma ni več varno mesto za delo novinarjev obeh spolov (nagibi poslancev so različni), zato skladno s predlogom dumskega predsednika Vjačeslava Volodina umika svoje novinarje iz parlamenta,« je zapisal dolgoletni vodja tega opozicijskega radia. Medtem ko so nekateri predstavniki ruskega ljudstva že sarkastično komentirali, da je bojkot pravzaprav način, kako mediji zmanjšujejo stroške, je bilo tokrat iz parlamenta slišati vsaj en »disidentski« glas.



»Bravo! Navdušil me je moj ceh. Moji nekdanji kolegi svojih ne izdajo. Zgodil se je precedens. To je problem v državi, ki ga je treba reševati s pomočjo zakonodaje. Takšno je moje mnenje in zato bom naredila vse, kar je v mojih močeh,« je izjavila nekdanja televizijska voditeljica in poslanka Združene Rusije Oksana Puškina. Obljube bo težko uresničila, če gre soditi po današnjih izjavah njenega strankarskega kolega in predsednika dume Volodina. Ta je šel v protinapad in izjavil, da bodo novinarjem tistih medijev, ki so se odločili za bojkot poročanja iz spodnjega doma parlamenta, odvzeli akreditacije. Po poročanju nekaterih medijev so včeraj na vhodu v dumo že pozorno pregledovali dokumente parlamentarnih poročevalcev in preverjali, ali so njihova imena na natisnjenem seznamu nezaželenih.