Šolska ura proti orožju

Ameriški srednješolci so prekinili pouk in množično zahtevali večjo varnost.

New York – Na tisoče dijakov po ZDA je včeraj s protesti proti strelskemu nasilju zaznamovalo mesec dni od tragedije v Parklandu na Floridi. Ponekod, kot v New Yorku, s podporo šolskih oblasti, drugod kljub prepovedim. Orožarskemu lobiju so dali vedeti, da jeza ni pojenjala.

»Stran z orožjem!« je skozi megafon vpil dijak šole v Queensu, enem od petih okrajev New Yorka, »Stran!« mu je odgovarjala dobra stotnija mladih na stopnicah pred šolo. Z napisi »Dovolj je bilo tišine, ustavimo orožarsko nasilje«, »Stojimo združeni« in podobnimi so dali jasno vedeti, zakaj so tako kot skoraj 3000 drugih srednjih šol po ZDA okoli 10.17 za 17 minut prekinili pouk. V spomin na 17 žrtev pokola v Parklandu. »Tega ne bo konec, dokler sami ne bomo ukrepali. Ne moremo samo čakati na naslednji strelski napad, to se mora končati,« je 14-letni Jamier v sončnem, a hladnem newyorškem dopoldnevu, pojasnil, zakaj so s sošolci odšli iz šolskih klopi.