Sončni in politični mrk v ZDA

New York - Američani, mnogi­ še vedno v šoku po predsedniških volitvah, so ob začetku­ leta 2017 zavijali z očmi ob Trumpovi prisegi in absurdnem prepiru o številu obiskovalcev.­ Dobili so razlago o »alternativnih dejstvih«, ki je postala­ napoved leta, v katerem se je resničnost ukrivljala okoli predsednika.

Začelo in končalo se je v znamenju žensk. Številne Američanke so lani pričakovale, da bodo dobile prvo predsednico v zgodovini države, namesto tega je 45. zapovrstjo prisegel moški, in to celo takšen, ki se je hvalil s šovinizmom in grabljenjem žensk. Njihov odgovor na rdečo čepico z geslom Naredimo Ameriko spet veliko so bile pletene rožnate kape in pohod po ameriških mestih. Samo v Washingtonu je kljub mrazu pol milijona protestnikov zahtevalo enakopravnost spolov in nasprotovalo politikam sveže zapriseženega predsednika, po vseh ZDA več milijonov.

Jeza je znova izbruhnila oktobra, ko je prišla na dan javna skrivnost o spolnem nasilju razvpitega filmskega producenta Harveyja Weinsteina. Družbena omrežja so preplavile izpovedi o soočanju s spolnim nadlegovanjem ali celo napadi, vse so uporabile oznako #MeToo (tudi jaz). V zadnjih mesecih je bilo vsaj 30 vplivnih moških iz sveta zabave, posla, politike in medijev javno ožigosanih zaradi svojega vedenja, mnogi so ostali brez službe ali z razsuto kariero.