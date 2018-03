Srečanje korejskih voditeljev bo 27. aprila

O datumu srečanja voditeljev obeh Korej so se dogovorili, takoj ko se je Kim Džong Un vrnil v Pjongjang.

Južnokorejski predsednik Mun Dže In in severnokorejski vodja Kim Džong Un se bosta sestala 27. aprila, so se dogovorili v četrtek na pripravljalnih pogovorih med obema stranema. Srečala se bosta v Hiši miru na južni strani skupnega varnostnega območja v vasi Panmundžom.

To pomeni, da je Kim Džong Un pripravljen prestopiti demarkacijsko črto, ki tu ni zaščitena z bodečo žico, in čeprav ne bo prišel globoko na ozemlje Južne Koreje, je že to pomemben kompromis.

Hiša miru je 130 metrov oddaljena od Hiše svobode, zgradili so jo konec leta 1989 ravno zato, da bi v njej organizirali srečanja med visokimi predstavniki obeh strani, zdaj pa trinadstropno stavbo že obnavljajo, da bi jo uredili za zgodovinsko srečanje voditeljev. Med obnovo bodo napeljali internet, da bi lahko novinarji neposredno poročali o vsaki podrobnosti srečanja. Gradijo tudi posebno stezo, po kateri bo Kim Džong Un stopal od demarkacijske črte do kraja srečanja z Mun Dže Inom.

Mun Dže In in Kim Džong Un se bosta srečala 27. aprila. Foto: Andrew Harnik/AP

Delovna srečanja ministrov za združitev z obeh strani so morali pripraviti na severni strani demarkacijske črte v stavbi Tongilgak, in to prav zato, ker Hišo miru še obnavljajo.

O datumu srečanja med Munom in Kimom so se dogovorili dan po tem, ko se je severnokorejski vodja vrnil v Pjongjang s prvega obiska v Pekingu, kjer se je pogovarjal o podrobnostih bližnjih pogovorov tako z južnokorejskim kot ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Prihod severnokorejskega vodje v Peking je bil del konfucijansko-komunističnega protokola. Foto: AFP

Kitajska osrednja televizija je sicer vztrajala, da je treba posneti srečanje med severnokorejskim vodjo in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom ter predvajati posnetke, na katerih Kim pokorno zapisuje vse, kar mu govori 30 let starejši vodja azijske sile, vendar je še vedno vprašljivo, kako zelo lahko Kitajska vpliva na to, kar se bo dogajalo v Hiši miru. Vloga Pekinga je precej pomembnejša na drugem srečanju voditeljev, ko se bosta srečala Kim in Trump.

Prihod severnokorejskega vodje v Peking je bil del konfucijansko-komunističnega protokola, zaradi katerega je moral 35-letni Kim najprej obiskati vodstvo države, ki je zagotovila temelje obstoja njegove Demokratične ljudske republike Koreje. V prihodnje lahko pričakujemo, da bo razvijal diplomatsko dejavnost neodvisno od Pekinga. Najprej se bo v središču pozornosti znašla Hiša miru, o kateri lahko upamo, da bo res postala to, kar pravi njeno ime.