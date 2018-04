Srečanje na demarkacijski črti

Danes se bosta sestala voditelja obeh Korej, severnokorejski Kim Džong Un in južnokorejski Mun Dže In.

A. S. H., STA

Seul - Na demilitariziranem območju ob meji med Severno in Južno Korejo se bosta danes sestala voditelja obeh Korej, severnokorejski Kim Džong Un in južnokorejski Mun Dže In. Težko pričakovano srečanje bo za Koreji zgodovinska priložnost, da končno skleneta trajni mir, od srečanja pa je odvisno tudi na načrtovano srečanje Kima z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.



Voditelja se bosta srečala na demarkacijski črti, ki ločuje državi, nato pa se bosta sestala v obmejni vasi Panmunjom na južni strani demilitariziranega območja. Kim bo prvi severnokorejski voditelj, ki bo stopil na južnokorejska tla po koncu korejske vojne. To bo šele tretje srečanje voditeljev Korej po koncu korejske vojne.