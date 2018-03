Streljanje in eksplozija v Burkini Faso

V spopadih je bilo ubitih šest napadalcev in sedem pripadnikov varnostnih sil.

Ka. M.

Ouagadougou – V bližini stavb generalštaba vojske, urada predsednika vlade in francoskega veleposlaništva v centru prestolnice Burkine Faso se je zgodil napad. Po poročanju prič je na mimoidoče streljala skupina petih moških, ki so se na prizorišče napada pripeljali z avtomobilom, odjeknila je tudi eksplozija.

Na kraju dogodka so se državnim specialnim enotam pridružile tudi francoske. Kot so sporočili z Elizejske palače, dogajanje spremlja tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Kdo so napadalci, uradno še ni znano. Da je šlo za džihadiste, je po navedbah tujih medijev prepričan župan Ouagadougouja Armand Béouindé. Najprej so bili v spopadih s policisti ubiti štirje izmed njih, kasneje še dva. Pri tem je po poročanju BBC, ki navaja uradne podatke tamkajšnje policije, umrlo tudi sedem pripadnikov varnostnih sil. Še šest ljudi je ranjenih, med njimi dva civilista.

Francoska tiskovna agencija AFP medtem poroča, da je v bližini generalštaba vojske umrlo 28 ljudi, a informacija še ni potrjena.

Gre za tretji odmevnejši napad v zadnjih dveh letih

Zahodnoafriška Burkina Faso do pred kratkim tako rekoč ni doživela terorističnih napadov. Trenutno so teroristične skupine aktivne predvsem na obubožanem severu države, dva večja napada pa sta se v zadnjih letih zgodila tudi v prestolnici.

Za zdaj še ni znano, kdo je odgovoren za današnji napad. Foto: Ahmed Ouoba/AFP

15. januarja 2016 so teroristi napadli hotel Splendid in bližnje kavarne, v 15-urnem streljanju med napadalci in vladnimi oboroženimi silami je življenje izgubilo več kot 20 ljudi, 56 je bilo ranjenih. Drugi odmevnejši napad v Ouagadougouju se je zgodil 13. avgusta lani, ko je v strelskem pohodu na eno izmed restavracij, priljubljenih med tujci, življenje izgubilo 18 oseb.

Burkina faso je sicer članica regionalne naveze G5 Sahel, ki je bila ustanovljena leta 2014 z namenom boja proti terorizmu v regiji.