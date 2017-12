Svet v letu 2017: deset najbolj branih

Kateri svetovni dogodki, dogajanja in dejanja so letos pritegnila največ pozornosti?

Severna Koreja, ZDA in Balkan. Dve državi in regija, ki so v letošnjem letu pritegnile največ klikov. Zaradi (jedrskega) oboroževanja, tvitov ter, med drugim, odprtih in na videz nerešljivih vprašanj meja.

Vendar, ali ni presenetljivo to, da med najbolj popularnimi članki ni tistih, ki govorijo, denimo, o dogajanju na Bližnjem vzhodu? Nas rivalstva sovražnih držav in krvave vojne ... ne zanimajo? Smo na posledico, na trpljenje civilnega prebivalstva, postali imuni?

Vprašanje v razmislek – v mislih naj obtiči vsaj za trenutek –, potem pa naprej k prvemu dejstvu. K dejstvu, da so v letu 2017 največ pozornosti pritegnili dnevi okrog v ZDA prazničnega 4. julija. Četudi ali pa prav zato, ker je razlog njihove odmevnosti vse prej kot ... prazničen. Je krvav in skrb zbujajoč, saj so letos zabeležili porast števila streljanj – kot je poročal Chicago Tribune, je bila letos ustreljena 101 oseba, najmanj 15 ljudi je bilo ranjenih.

Nobeno presenečenje ni, da se je veliko bralo o temah, povezanih z jedrsko energijo. Medtem ko je daljinsko vodeni robot Mali morski mesec tri dni raziskoval prostore pod jedrsko elektrarno v Fukušimi, ki jih je zalilo morje, je jedrsko oboroževanje Severne Koreje na noge dvignilo cel svet. Obsodbe medcelinskih raket, ki so poletele iz države, so prihajale od povsod, najostrejši v svojih obsodbah pa je bil nedvomno ameriški predsednik Donald Trump.

Severnokorejskemu vodji je grozil celo z neposrednim napadom. A vse kaže, da Kim Džong Un ne bo popustil, saj se Trumpa ne boji. Četudi ameriški specialci že vadijo zasedo njegove rezidence in atentat nanj. Ne boji se ne Trumpa ne njegovih tvitov, ki so praviloma provokativni in sovražni ter zbujajo vtis nepremišljenosti. Ker se tako obnašanje za predsednika velesile pač ne spodobi, se mnogi sprašujejo, kako Trumpa obrzdati. Je Trumpova žena Melania edina, ki lahko ublaži predsednikov srd?

Dosti pa se ni bralo le o nerazrešenem vprašanju slovensko-hrvaške meje, temveč tudi o dostopu do odprtega morja, ki ga od Hrvaške zahteva Bosna in Hercegovina. Ker nas vselej najbolj muči to, kar se dogaja doma in pred domačimi vrati, so zanimanje vzbudili še izsledki revizije, ki bi lastnika Agrokorja Ivico Todorića utegnili obremeniti prikrojitve bilanc Agrokorja, ter novica o boju lastnikov parcel na rtu Kamenjaku. Mnogi izmed njih so slovenski državljani, ti pa od leta 1990 svojih zemljišč ne smejo več uporabljati za kampiranje. Veliko se je bralo tudi o skrb zbujajočem oboroževanju Hrvaške in Srbije.

Nenazadnje so nas poleti, kot se za poletje pač spodobi, podražili komarji. V ZDA so jih na prosto izpustili približno 20 milijonov. S posebno misijo. Kakšno, si breberite tu.

