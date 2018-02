Matty Bovan, novi britanski modni up

»Zdi se, da med mladimi mojih let, ki si ne želijo delovati v hitri modi, vlada konsenz, da bolj kot kdaj prej potrebujemo predvsem manj stvari. Množična potrošnja in produkcija se ne moreta nadaljevati v nedogled,« je poudaril 27-letni modni oblikovalec Matty Bovan iz Yorka, ki ga razglašajo za novi up britanske mode. Konec tedna se je proslavil s prvo samostojno revijo na londonskem tednu mode, lani se je uvrstil v ožji izbor za britansko modno nagrado – kot obetavni oblikovalec ženske mode. Leta 2015, ko je na ugledni londonski šoli Central Saint Martins diplomiral iz modnih pletenin, je bil eden od treh prejemnikov prestižne nagrade LVMH. Tega leta je prejel tudi nagrado podjetja L'Oréal za kreativnost, v kratki karieri pa je že sodeloval z modnima hišama Marc Jacobs in Miu Miu ter kot modni urednik z revijo Love Magazine.



Medtem ko etablirani modni oblikovalci na (množično proizvedene) kratke majice tiskajo svoja politična prepričanja, jih Bovan kaže s svojim delom in poslovnim modelom. Ne samo da si želi biti vključen v vse faze dela, tudi vsake podrobnosti se želi dotakniti z rokami. V času razcveta tehnologij se mu zdi, da je rokodelstvo pomembnejše kot kdaj prej. Navdih išče pri modnih oblikovalcih, kot je Vivienne Westwood, ki je na začetku vse izdelala sama v kuhinji. Bovan sleherni kos, ki ga preda trgovcem, oštevilči in poskrbi, da je vsaj nekoliko drugačen.



Njegova estetika, v kateri se meša vse mogoče, od šamanskih totemov in fluorescentnih pletenin do vzdušja, kakršno bi lahko bilo na futuristični ladji, je pogosto označena za utopično ali distopično. »Pri delu se zavzamem podobno, kot če bi ustvarjal za film – zelo epsko in po navdihu znanstvene fantastike,« je povedal za britanski Guardian. Med referencami je naštel filme Iztrebljevalec (Blade Runner), Nori Max in District 9. Zamišlja si futuristične svetove, ki bodo po njegovem do neke mere postali resničnost – vsaj kot ideja dramatičnega in krutega sveta.



Čeprav ni politično angažiran, ga politika zelo zanima, je poudaril. Zaskrbljenost za življenje mladih je menda všita v vsak njegov kos. »Zdi se mi, da je odraščanje vse bolj kruto in ekstremno. Moji nekdanji učitelji so mi povedali, kako zelo so danes umetniški predmeti okrnjeni. Otroci zato ne morejo videti umetnosti kot svoje morebitne življenjske poti, kar je zares žalostno. Žalostno je, da niti začeti ne morejo s sanjami,« je bil kritičen Matty Bovan.