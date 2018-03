Svet trepeta pred trgovinsko vojno

Bruselj – Politika in gospodarstvo na stari celini sta z nemirom in napeto spremljala pogovore evropske komisarke za trgovino Cecilie Malmström z ameriškim trgovinskim ministrom Wilburom Rossom v Washingtonu. Bili so kot zadnji poskus odvrnitve ameriške administracije od uvedbe carin na jeklo in aluminij.

Pričakovati je, da bo Trump jutri storil tisto, kar si je želel in napovedoval že dolgo: z uvoznimi carinami bo udaril po celi vrsti kitajskih izdelkov ter tako »ogenj in bes«, ki je bil nekoč namenjen Severni Koreji, proti Kitajski, ki jo ima Bela hiša za glavno tekmico.

Medtem ko na Kitajskem skoraj ni mogoče zaznati panike zaradi posega v dosedanje trgovske tokove, se EU na spremembe odziva dejavneje. In če kdo misli, da male Slovenije trgovinska vojna med velikimi silami ne more prizadeti, naj pomisli še enkrat.