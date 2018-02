Tajvan stresel močan potres

Be. B.

Vzhodni del otoka Tajvan je stresel močan potres z magnitudo 6,4, poročajo tuje tiskovne agencije. Do potresnega sunka je prišlo okoli 16. ure po srednjeevropskem času, in sicer okoli 20 kilometrov severovzhodno od obalnega mesta Hualien. Poročajo o dveh mrtvih in več kot 100 poškodovanih.

Iz fotografij, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti veliko škode na cestah in višjih stavbah, poroča BBC. Reševalne službe že rešujejo ljudi, ki so ujeti v ruševinah porušenega Marshal hotela, ki stoji na vzhodni obali. Do zdaj so iz stavbe rešili 28 ljudi, še vsaj trije pa so ujeti v ruševinah. »Še vedno je nekaj ljudi v hotelu, saj se v notranjosti vidijo luči«, je za BBC povedala očividka Zeena Starbuck. Ljudje svetijo z mobilnimi telefoni, da bi opozorili nase.

Po poročanju lokalnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, naj bi bil v potresu poškodovan še en hotel in več stavb. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bil zaradi potresa ponekod moten cestni promet, več sto gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Avtoceste in mostovi na območju so zaprti, poroča BBC. Potres je bilo čutiti tudi v glavnem mestu Tajpeji, ki je oddaljen 160 kilometrov.