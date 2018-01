Tankerju blizu kitajske obale grozi eksplozija

Tanker in tovorna ladja sta trčila v soboto zvečer, od takrat je tanker v plamenih.

Šanghaj – Ponesrečenemu tankerju, ki je v soboto trčil s tovorno ladjo v vzhodnokitajsem morju in na katerem je zatem izbruhnil velik požar, grozi eksplozija in potopitev, so danes opozorile kitajske oblasti.

Posadko 274-metrskega tankerja sestavlja 30 Irancev in dva državljana Bangladeša. Doslej so reševalci našli eno truplo, ki pa ga še niso uspeli identificirati.

Zaradi nafte, ki odteka iz tankerja, območju preti okoljska karastrofa, so med drugim posvarili v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace.

Tanker s približno 136.000 ton lahke nafte še vedno močno gori. Z območja se vije gost strupen dim, ki kitajskim, južnokorejskim in ameriškim reševalcem znatno otežuje delo.

Trčila sta tanker in tovorna ladja

Tanker Sanchi pluje pod panamsko zastavo, s tovorno ladjo CF Crystal pa je trčil približno 300 kilometrov vzhodno od ustja reke Jangce pri Šanghaju. Namenjen je bil v Južno Korejo.

Tovorna ladja CF Crystal je prevažala 64.000 ton žita, ki naj bi ga iz ZDA pripeljali v kitajsko provinco Guangdong. 21-člansko posadko tovorne ladje so po trku rešili.