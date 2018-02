Tillerson v Peruju: skupni boj proti drogam se bo nadaljeval

Ka. M.

Po tem, ko je že obiskal Mehiko in Argentino, se ameriški državni sekretar Rex Tillerson mudi v Peruju. Tam je povedal, da bodo ZDA še naprej nudile finančno pomoč za boj proti drogam.

V petek je namreč ameriški predsednik Donald Trump napovedal prekinitev pomoči državam, od koder v ZDA prihaja kokain, piše tiskovna agencija Reuters. Na skupni tiskovni konferenci s perujsko zunanjo ministrico Cayetano Aljovin je Tillerson včeraj kljub Trumpovi napovedi izjavil, da se bo pomoč nadaljevala. Kot je povedal, droge niso problematične zgolj za Ameriko, kjer je največ uporabnikov, temveč tudi za države, kjer se proizvajajo oziroma čez katere poteka njihov tranzit do ZDA. Pomen skupnega boja proti drogam je državni sekretar poudaril tudi v Mehiki, kjer je pred dnevi začel turnejo.

Obljuba nadaljnje finančne pomoči Peruju ni edina Tillersonova izjava, ki je nasprotna stališčem ameriškega predsednika Trumpa. Tako je, denimo, v petek v Mehiki po navedbah New York Timesa povedal, da »ne more dovolj poudariti pomena gospodarskega sodelovanja Mehike in ZDA«. To sodelovanje regulira prostotrgovinski sporazum Nafta, ki je po Trumpovem prepričanju za Ameriko škodljiv.

Tillerson je po poročanju tujih medijev na srečanju z voditelji latinskoameriških držav izrazil tudi nezadovoljstvo nad trenutnimi razmerami v Venezueli, venezuelskega predsednika Nicolása Madura pa je ponovno imenoval za diktatorja. V Argentini, kjer se je srečal s predsednikom Mauricijem Macrijem, ki prav tako velja za ostrega kritika aktualne venezuelske oblasti, je Tillerson poudaril nujnost rešitev vsesplošne venezuelske krize. Kot je dejal, neukrepanje zgolj pomeni nadaljevanje trpljenja Venezuelcev, ki živijo v hudem pomanjkanju.

Ameriški sekretar Rex Tillerson in argentinski predsednik Mauricio Macri včeraj v Buenos Airesu. Foto: Alberto Raggio/AFP

Oživitev Monrojeve doktrine?

Tillersonovo turnejo, kjer utrjuje sodelovanje z voditelji štirih latinskoameriških in ene karibske države – po Mehiki, Argentini in Peruju ameriški državni sekretar potuje še v Kolumbijo in na Jamajko –, mnogi označujejo za ponovno oživitev dvesto let stare Monrojeve doktrine. Tillerson se tudi sicer oddaljuje od stališč svojega predhodnika Johna Kerryja, ki je leta 2013 razglasil, da je obdobje doktrine končano. Kot na svoji spletni strani navaja revija Foreign Policy, je njena ideja po Tillersonovem mnenju za današnji čas vsekakor aktualna.

Po poročanju ameriških medijev pa besede ameriškega državnega sekretarja, izrečene na turneji, na ostre odzive niso naletele zgolj v Venezueli, temveč tudi na Kitajskem. Tillerson je v petek namreč dejal, da Latinska Amerika ne potrebuje vpliva »novih imperialnih sil«, pri čemer je imel v mislih ravno Kitajsko.