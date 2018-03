Topovske salve in sramota na ulicah

Devetnajst topovskih salv je odjeknilo pred zgradbo avstralskega parlamenta v Can­berri v začetku tedna, ko so pozdravili dejansko burmansko državno voditeljico Aung San Su Či, ki je uradno obiskala­ Avstralijo. Toda takoj zatem je odpovedala govor, ki bi ga morala imeti v torek v inštitutu Lowy v Sydneyju.

Dejala je, da zaradi utrujenosti in občutka fizične izčrpanosti zaradi časovne razlike, toda pravi razlog je verjetno globoka frustriranost, ki se je burmanska voditeljica ne more rešiti: v nedeljo je na srečanju voditeljev držav članic združenja Asean (združenje držav jugovzhodne Azije) v Sydneyju zaprosila za pomoč pri reševanju humanitarne krize, ki se je začela zaradi pregona pripadnikov naroda Rohinga.

Sama očitno ne zna najti rešitve, njen molk in nepripravljenost ukrepati pri tem vprašanju pa so ostro kritizirali po svetu. Demonstranti v Sydneyju so nosili njen portret z narisanimi brčicami, značilnimi za Adolfa Hitlerja, in pod njim zapisali: »Nekdanja dobitnica Nobelove nagrade za mir, zdaj vojna zločinka.«