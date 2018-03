Tragedije so pogosto nastale v vakuumu

Medtem ko so Kitajci bolj ­zaskrbljeni zaradi podobnosti­ med njihovim predsednikom­ in avtokratskim vojaškim ­mogočnežem Yuan Shikaiem­ z začetka 20. stoletja, se svet osredotoča na primerjavo med Xi Jinpingom in njegovim ruskim prijateljem Vladimirjem Putinom. Zgodovina o obnovi avtokracije ne ponuja tolažilnih razlag. Kaj pa pravi prihodnost?



Kitajski cenzorji so prepovedali iskanje česarkoli povezanega z Yuan Shikaiem na internetu. Zgodovinska namigovanja na vrsto podobnosti med prvim uradnim predsednikom mlade kitajske republike, ki se je razglasil za cesarja, ter zdajšnjim vodjem partije in države, ki se obnaša kot cesar, so preveč aktualna in občutljiva. Toliko bolj, ker Yuanova dinastija ni bila uspešna in se je zrušila takoj po njegovi smrti, 83 dni po ustanovitvi.



Primerjava med Xijem in Putinom je veliko bolj zanimiva. Tudi zato, ker sta oba podobne starosti (Putin je samo devet mesecev starejši od Xija). Še bolj pa zato, ker bi utegnila biti usklajena dvojica v potencialnem spopadu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Seveda če bodo tri velesile, ki bodo, kot kaže, v prihodnjem obdobju vladale svetu, sploh merile moči druga z drugo.



Kitajski partijski voditelji niso skrivali občudovanja ruskega voditelja, ki je za razliko od njih sprejel večstrankarske in svobodne volitve ter jih spremenil v sredstvo lastnega obstoja na oblasti. Po drugi strani je Putin pred glasovanjem v kitajskem kongresu ljudskih odposlancev o izbrisu omejitve števila predsedniških mandatov izjavil, da sam tega ne bi nikoli storil. V sobotnem intervjuju za ameriško televizijo NBC je zatrdil, da ni nikoli­ »spremenil ustave zato, da bi jo prilagodil lastnim interesom, ter da tudi zdaj nima takšnih ­načrtov«.