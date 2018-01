Trenja znotraj režima in kompleksna razmerja na ulicah

Po enem tednu protestov, ki so zajeli vso državo in izzvali tako vladavino vrhovnega voditelja ajatole Hameneja in mul iz Kom kot predsednika Hasana Rohanija, je iranski režim včeraj zjutraj v številnih mestih organiziral proteste v podporo oblastem. Razmere v Iranu so kaotične, dogajanje pa večplastno.



Na ulicah iranskih mest – tudi v Teheranu – še vedno več deset tisoč ljudi vzklika gesla podpore vrhovnemu voditelju in zahteva ostro kaznovanje protestnikov proti režimu, »izdajalcem naroda«. »Vrhovni voditelj, mi smo pripravljeni!« so vzklikali prorežimski protestniki, ki so korakali po Sanandaju, Ilamu, Koramdarehu, Kermašahu, Gorganu in Ahvazu in, v manjšem številu, tudi po Teheranu ter zahtevali obračun z nasprotniki ajatole Hameneja. Ta je – predvidljivo – za organizacijo protirežimskih protestov obsodil tujino.