Republikanski boj na nož  za Trumpa

New York - Bela hiša je včeraj po pričakovanju odobrila objavo spornega obveščevalnega poročila republikancev. Desnica trdi, da gre za dokaz o pristranskosti vrha FBI in pravosodja, kritiki menijo, da republikanci zlorabljajo poslanski odbor za obrambo predsednika.

Republikanski poslanec Devin Nunes, predsednik poslanskega odbora za obveščevalno dejavnost, je slabe štiri strani dolgo poročilo, ki so ga spisali njegovi uslužbenci, na spletnih straneh kongresa objavil nekaj minut po dovoljenju Donalda Trumpa. Besedilo potrjuje poročanje zadnjih dni, v njem je opisano, kako naj bi zvezna policija in ministrstvo za pravosodje oktobra 2016 od tajnega sodišča za nadzor tujih obveščevalcev (FISC) dobilo nalog za nadzor Carterja Pagea, nekdanjega člana Trumpove kampanje, povezanega z Rusijo. Po trditvah avtorjev poročila naj bi kot razlog navedli razvpiti dosje o Trumpu, ki ga je pripravil nekdanji britanski obveščevalec Christopher Steele. Hkrati naj bi sodišču prikrili, da je pripravo dosjeja plačala demokratska stranka, kar naj bi po mnenju avtorjev poročila »predstavljalo skrb vzbujajoč zlom pravnega postopka, ki naj bi Američane varoval pred zlorabami«.

Poročilo trdi, da je Steele jasno izrazil nasprotovanje izvolitvi Trumpa, sodišče pa ni imelo teh podatkov, saj naj bi FBI utemeljevalo resničnost njegovih navedb na preteklih (resničnih) informacijah, ki jih je posredoval zvezni policiji. Po mnenju Davida Krisa, strokovnjaka za postopke pred tajnim sodiščem FISC in vodjem oddelka za nacionalno varnost na pravosodnem ministrstvu v času predsednik Obama, je vsaj nenavadna trditev avtorjev poročila, da naj bi zahtevo za nadzor nad Pageom FBI utemeljil s člankom s spletnega portala Yahoo News. Kris meni, da so članek vključili kot dokaz, da je javnost obveščena o preiskavi, »zaradi česar bi lahko njena tarča začela uničevati dokaze ali poskušala prikriti svoje sledi«.

Šibke povezave

Zanimivo je, da sporno poročilo omenja Georgea Papadopoulosa, nekdanjega svetovalca v Trumpovi kampanji. Ta naj bi se po poročanju medijev maja 2016 med popivanjem v Londonu avstralskemu diplomatu hvalil, kako ima Rusija tisoče e-sporočil Hillary Clinton, s katerimi bi lahko osramotili kandidatko demokratov. Ko je WikiLeaks nekaj tednov kasneje začel objavljati ukradeno e-pošto demokratov, je avstralski diplomat obvestil ZDA, FBI pa je julija začel tako imenovano rusko preiskavo. Sporno poročilo trdi, da ni dokazov o povezavi med Papadopoulosom in Pageom, ne pove pa, da je bila zvezna policija na zadnjega pozorna že od leta 2013, ko so ga Rusi želeli pridobiti za obveščevalno sodelovanje.

Zato pa so avtorji poročila opozorili na glavnega preiskovalca FBI Petra Strzoka, ker naj bi v svojih SMS-sporočilih z odvetnico FBI Liso Page, s katero je imel zunajzakonsko razmerje, kazal na prezir do Trumpa in naklonjenost do Clintonove. Toda Strzok je bil hkrati soavtor sporočila, s katerim je tedanji direktor FBI James Comey dober teden pred volitvami javno oznanil, da znova preiskujejo demokratsko kandidatko, kar je po prepričanju mnogih analitikov pripomoglo k tesni zmagi republikanca.

Trumpov napad

Republikanci so se lotili splošne ofenzive na FBI in ministrstvo za pravosodje, kar je toliko bolj nenavadno, ker je njuni vodstvi imenoval Trump. Hkrati sta si tako FBI kot ministrstvo zadnje dni odločno prizadevala, da poročilo ne bi bilo objavljeno, ker »izpušča dejstva, ki v temeljih vplivajo na njegovo točnost«, z vrha obeh ustanov pa so prišla opozorila o nepremišljenosti in globoki zaskrbljenosti. Nadzor FBI nad Pageom so na ministrstvu trikrat podaljšali, nazadnje sedanji namestnik ministra Rod Rosenstein. Ta je imenoval tudi posebnega preiskovalca Roberta Muellerja, ki vodi rusko preiskavo proti Trumpu, desnica pa se je v večji meri pridružila trditvam predsednika, da gre za politično motiviran lov na čarovnice.

Trump je včeraj nemudoma začel sporočati, da gre za zaroto »globoke države«, njegovih nasprotnikov znotraj policije in pravosodja. »To je grozno, sramota, kaj se dogaja v državi. Veliko ljudi bi se moralo sramovati samih sebe ali pa še kaj hujšega,« je dejal novinarjem. Na vprašanje, ali bo odpustil Rosensteina, pa je odvrnil le, »to pa razberite sami«. Večina republikancev podpira objavo spornega poročila in zavrača trditve demokratov, da so odbor za obveščevalno dejavnost in varnostno obveščevalno skupnost zlorabili za politično manipulacijo, s katero želijo spodkopati rusko preiskavo in vnaprej razvrednotiti ugotovitve posebnega preiskovalca. Demokratski člani omenjenega odbora so pripravili nasprotno poročilo, a je republikanska večina zadržala njegovo objavo.