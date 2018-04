Trump Macrona že sprejel pred belo hišo

Be. B., STA

Washington - Francoski predsednik Emmanuel Macron je začel državniški obisk v ZDA pri predsedniku Donaldu Trumpu s slovesnim sprejemom pred belo hišo in kratkima izjavama. Nato sta se z delegacijama umaknila na pogovor za zaprtimi vrati, kjer bo Macron med drugim skušal prepričati Trumpa, naj ne odstopi od iranskega jedrskega sporazuma.

Trump in njegova soproga Melania sta pričakala Macrona in prvo damo Francije Brigitte na rdeči preprogi pred Belo hišo, ob prisotnosti gostov in okrog 500 pripadnikov oboroženih sil ZDA.

Trump zahvalil za sodelovanju v napadu na Sirijo

Trump je med pozdravom omenil čudovito prijateljstvo z Macronom, ki priča o trajnem zavezništvu obeh držav. Američan se je zahvalil tudi za sodelovanje Francije v nedavnem napadu na Sirijo.

Spomnil se je tudi družine Bush in zaželel hitro okrevanje nekdanjemu predsedniku ZDA 93-letnemu Georgu Bushu starejšemu, ki so ga po sobotnem pogrebu soproge Barbare Bush ponovno sprejeli v bolnišnico.

Brigitte Macron in Melania Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

Kanadčanom pa je izrazil sožalje zaradi grozljive tragedije v Torontu, kjer je voznik kombija zapeljal v ljudi na pločniku in pobil deset ljudi.

Macron je v nagovoru poudaril tesne vezi med državama, ki si delita ideale svobode in miru ter zatrdil, da ZDA predstavljajo neizmerne priložnosti za Francijo.

Macron je v ZDA prispel v ponedeljek, ko sta predsedniška para obiskala posestvo prvega predsednika ZDA Georga Washingtona Mount Vernon. Melania Trump za francoska gosta nocoj organizira prvo državniško večerjo Trumpove vladavine, kjer pa ne bo nobenega demokrata ali predstavnika medijev.