Trump načrtuje tudi povišanje carin na uvoz iz Kitajske

A. S. H., STA

Washington – Ameriški medij Politico na podlagi virov iz predsednikovega kabineta poroča, da je predsednik ZDA Donald Trump prejšnji teden na sestanku v Beli hiši naročil ministrom, naj se pripravijo na uvedbo višjih carin in drugih ukrepov proti Kitajski, kar namerava uvesti v prihodnjih tednih.

Trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer mu je pripravil carinski paket, ki bi znašal približno 30 milijard dolarjev na leto, vendar ga je Trump poslal nazaj za pisalno mizo z naročilom, naj mu izdela večji paket. Pripravljajo se carine za okoli sto kitajskih izdelkov, med njimi so igrače, pohištvo, elektronika, telekomunikacijska oprema in drugo.

Poleg carin namerava Trump uvesti tudi omejitve na kitajske investicije in izvoz določenih ameriških izdelkov na Kitajsko, predvsem civilno-vojaške tehnologije, ter izdajanje vizumov kitajskim študentom v programih znanosti in tehnologije. Vsi ti ukrepi so predvsem odgovor na obtožbe o kitajskih krajah intelektualne lastnine ZDA.

Trumpove višje carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je uvedel prejšnji teden, so razburile svet in povzročile odstop njegovega gospodarskega svetovalca Garyja Cohna. Trump je v torek sam odstavil državnega sekretarja ZDA Rexa Tillersona, ki nasprotuje višjim carinam. »Bližamo se kabinetu, ki si ga želim,« je po odpustitvi Tillersona dejal Trump.

Kitajska Trumpove ukrepe seveda ne bo mirno gledala in bo odgovorila s kazenskimi carinami na ameriški uvoz, problem pa lahko nastane tudi na političnem področju. Kitajska je doslej sodelovala pri sprejemanju in izvajanju ostrejših sankcij proti Severni Koreji, ker je Trump utišal kritike iz časa kampanje in napovedi ukrepov proti visokemu primanjkljaju ZDA s Kitajsko ter ukrepov zaradi intelektualne lastnine.

Ameriška komisija za mednarodno trgovino je ocenila, da so ameriški proizvajalci samo na račun kršitev materiala, zaščitenega z avtorskimi pravicami, na Kitajskem leta 2009 izgubili skupaj 26 milijard dolarjev. Ameriška računalniška industrija je leta 2011 izgube na področju programske opreme zaradi kršitev Kitajske ocenila na 60 milijard dolarjev.