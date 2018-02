Trump nominiran za Nobelovo nagrado za mir

D. S.

Čeprav se Donald Trump še vedno zavzema za postavitev zidu na meji z Mehiko in z jedrskim »gromom in besom« grozi severnokorejskemu diktatorju Kim Džong Unu, je znova, že tretjič zapored, predlagan za Nobelovo nagrado za mir.



»Lahko potrdim, da je Trump res nominiran,« je norveškemu internetnemu časopisu Nettavisen povedal direktor mirovnega inštituta iz Osla Henrik Urdal. Kdo ga je predlagal, seveda ostaja zaupen podatek. Je pa utemeljitev menda enaka, kot je bila lani. Njegovo zavzemanje za »mir po zaslugi moči«.

Med letos predlaganimi imeni, posamezniki in organizacijami naj bi bili po poročanju norveške tiskovne agencije NTB na seznamu do moskovske vlade kritičen ruski časopis »Novaja Gazeta«, ki je menda predlagan skupaj s predstavniki, odvetniki in aktivisti človekoljubnih organizacij in z utemeljitvijo, da po letu 1990, ko je Nobelovo nagrado za mir dobil nekdanji ruski predsednik Mihail Gorbačov, na seznamu že skoraj trideset let ni bilo nobenega Rusa.

Kdo so drugi nominiranci?

Čas za zbiranje predlogov za letošnjo nagrado za mir se je uradno iztekel včeraj, vendar ima petčlanski Nobelov odbor še vedno možnost, da do konca februarja doda svoje predloge. Med do zdaj znanimi nominiranci so po poročanju agencije NTB na seznamu Evropsko sodišče za človekove pravice iz Strasbourga, žvižgač Edward Snowden, Visoki urad združenih narodov za begunce (UNHCR), kongoški zdravnik Denis Mukwege in kurdski pešmerge, ki so v Iraku odigrali pomembno vlogo v boju proti Islamski državi.

Lani je Nobelovo nagrado za mir dobila Mednarodna kampanja za ustavitev jedrskega oboroževanja (Ican), ki povezuje 450 različnih mirovnih skupin, ki se zavzemajo za popolno prepoved jedrskega orožja.