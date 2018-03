Trump odstavil zunanjega ministra Tillersona

De. P., STA

Washington – Ameriški predsednik Donald Trump je odstavil zunanjega ministra Rexa Tillersona. Nasledil ga bo dosedanji šef obveščevalne agencije Cia Mike Pompeo, Cio pa bo v prihodnje vodila Gina Haspel, prva ženska na čelu agencije. Gre za pomembno menjavo v Trumpovi ekipi za nacionalno varnost, do katere prihaja v luči občutljivih pogajanj s Severno Korejo.

»Mike Pompeo, direktor Cie, bo postal naš novi državni sekretar. Opravljal bo fantastično delo! Hvala Rexu Tillersonu za njegovo delo. Gina Haspel bo postala nova direktorica Cie, prva ženska doslej. Čestitke vsem!« je danes po twitterja sporočil Trump.

Kot piše časnik Washington Post, je Trump Tillersona v petek pozval, naj odstopi, nakar se je ta v ponedeljek predčasno vrnil iz svoje turneje po Afriki. Zaenkrat ni povsem jasno, ali je Trump 65-letnega Teksačana na koncu odstavil, ali je ta odšel sam, piše nemška tiskovna agencija dpa.

O sporih med predsednikom in zunanjim ministrom se je sicer govorilo že dolgo, večkrat se je tudi ugibalo o Tillersonovemu odhodu. Trumpa naj bi med drugim motilo, da Tillerson razmišlja preveč v ustaljenih okvirih. Tudi vsebinsko se dvojica pogosto ni strinjala, med drugim glede ravnanja v sporu s Severno Korejo, navaja Washington Post.

Trump naj bi zdaj presodil, da mora spremembe izvesti še pred pričakovanim srečanjem s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom in prihajajočimi trgovinskimi pogajanji, piše časnik. Tudi tiskovna agencija AFP navaja neimenovanega visokega predstavnika ZDA, da naj bi Trump želel ministra zamenjati še pred začetkom tveganih pogajanj s Pjongjangom.



Rex Tillerson (na fotografiji) se s Trumpom velikokrat ni strinjal, Pompeo pa je na drugi strani odločen zagovornik Trumpove politike. Foto: Carolyn Kaster/AP

Nesoglasja s Tillersonom

Trump je danes ob pojasnjevanju svoje odločitve o odstavitvi Rexa Tillersona dejal, da se nista strinjala o številnih stvareh, vključno glede iranskega jedrskega programa. Tillersonov svetovalec Steve Goldstein pa je izjavil, da Tillersonu niso znani razlogi za Trumpovo odločitev.

»Dejansko sva dobro shajala, a se nisva strinjala o nekaterih stvareh. Če pogledate dogovor z Iranom, sem menil, da je grozen, on je menil, da je dober. Želel sem ga bodisi prekiniti bodisi nekaj narediti, on je menil nekoliko drugače. Tako da dejansko nisva bila enakih misli,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem dejal ameriški predsednik.

Goldstein je medtem izjavil, da Tillerson ni govoril s Trumpom, preden je ta danes objavil, da ga je odstavil. »Državni sekretar ni govoril s predsednikom to jutro in ne ve za razloge, a je hvaležen za priložnost, ki jo je dobil, in še vedno meni, da je javna služba plemenit poziv, ki ga ni mogoče obžalovati,« je po poročanju STA izjavil Goldstein. Dodal je, da Tillersonovemu nasledniku Pompeju »želijo vse dobro«.

Pohvalil Pompea in Haspelovo ter se zahvalil Tillersonu

V State Department zdaj prihaja Pompeo, tega pa bo na čelu Cie predvidoma nasledila njegova dosedanja namestnica Gina Haspel. Če bo potrjena v kongresu, bo Cio prvič doslej vodila ženska. Oba sta se Trumpu že zahvalila za zaupanje, ki jima ga je izkazal.

V izjavi za Washington Post je Trump medtem oba močno pohvalil. Za Pompea je med drugim izpostavil, da je bil najboljši v svojem letniku na West Pointu in je z odliko diplomiral na harvardski pravni šoli, kot član predstavniškega doma kongresa pa se je izkazal s svojim delom in sposobnostjo sodelovanja tudi z demokrati.

Za Haspelovo pa je med drugim zapisal, da je s Pompeom tesno sodelovala več kot leto dni in da se je med njima v tem času razvilo globoko spoštovanje. Sam jo bo zdaj predlagal za novo direktorico Cie in če jo bo kongres potrdil, bo to po njegovem »zgodovinski mejnik«.



Direktor Cie Mike Pompeo zvesto sledi Trumpovi politični liniji. Foto: Leah Mills/Reuters

Predsednik se je obenem v izjavi za časnik zahvalil Tillersonu za njegovo »odlično delo«. »V zadnjih 14 mesecih smo veliko dosegli, njemu in njegovi družini želim vse dobro,« je zatrdil.

Pompeo, vdan Trumpov podpornik

54-letnega Pomepa po poročanju dpa označujejo predvsem kot enega najbolj zvestih zagovornikov Trumpa. Kot direktor Cie si je v minulem letu uspel zagotoviti mesto v najožjem krogu ameriškega predsednika in si prislužiti njegovo zaupanje. Bil je zelo uglašen z njegovimi zunanjepolitičnimi poudarki, nekoč pa se je celo javno šalil o usmrtitvi severnokorejskega voditelja Kim Jong Una.

Širši javnosti je postal znan predvsem kot član posebnega odbora, ki so ga republikanci oblikovali leta 2012 za preiskavo smrti ameriškega veleposlanika in še treh Američanov v libijskem Bengaziju. Takrat je postal eden najglasnejših kritikov tedanje državne sekretarke in kasnejše Trumpove protikandidatke za najvišji položaj v državi Hillary Clinton, še poroča STA.

Menjava na vrhu State Departmenta je še ena v vrsti menjav v Trumpovi administraciji v zadnjih mesecih. Med drugim je svoj odhod prejšnji teden napovedal predsednikov gospodarski svetovalec Gary Cohn.